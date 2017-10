Vijnë në jetë binjakët me peshë rekord

Për çdo nënë të re, një fëmijë që lind me peshë 4 kilogramë mund të quhet me plot gojë më se i shëndetshëm, por një grua në Britaninë e Madhe ka sjellë në jetë binjakët që peshojnë së bashku rreth 8 kilogramë, duke shënuar kështu rastin e parë të binjakëve që lindin me këtë peshë rekord në Britaninë e Madhe.

Faye Gardiner, 33 vjeçe nga Gloucestershire solli në jetë djemtë e saj Joseph dhe Lucas pasi kishte kryer kontrolle të rregullta gjatë shtatzënisë, por pesha e pazakontë e binjakëve habiti edhe vetë mjekët.

30 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)