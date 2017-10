Kërcënohet me jetë kryebashkiaku i Belshit, arrestohet kanosësi

Kërcënohet me armë kreu i bashkisë së Belshit Arif Tafani. Ngjarja pretendohet të ketë ndodhur orës 12:00 në vendin e quajtur “Pekisht” pranë puseve të naftës.

Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se kanosësi ka qenë shtetasi Rajan Qamil Tafani, 31 vjeç banues në Belsh, i cili i ka zënë pritë në një kthesë kryebashkiakut dhe i ka vënë pistoletën në ije. Arif Tafani u shpreh se u kërcënua për shkak të detyrës

“Kanosësi është vëllai i ish-kandidatit të pavarur të baskisë Belsh, Besjon Tafani. Më kërkoi t’i jepja 300 mijë euro ose përndryshe do të më vriste. Ai kërkoi shesh ndërtimi tek bashkia e re. Më tha se i prisha lokalin buzë liqenit. Më tha se do ta paguaja me kokën time ”, tha kreu i Bashkisë për mediat.

Në një komunikate për mediat, policia shprehet se paraditen e sotme, rreth orës 09:30, në Stacionin e Policisë Belsh është paraqitur dhe ka bërë kallëzim shtetasi Arif Tafani 49 vjeç, me detyrë Kryetar i Bashkisë Belsh, se më datë 30.10.2017, rreth orës 12:00 në aksin rrugor Belsh – Pajovë në vendin e quajtur “Fusha e bardhë”, shtetasi Rajan Tafani., 31 vjeç banues në Elbasan për shkak të detyrës e ka kanosur me armë duke i kërkuar 300.000 Euro dhe një pjesë toke ku është planifikuar të bëhet godina e re e Bashkisë Belsh.

Shtetasit Rajan Tafani, në vitin 2016 në qendër të Belshit, i është prishur lokali i familjes se tij nga ana e Bashkisë, pasi ishte përfshirë në objektet që do prisheshin në zbatim të planit urbanistik të qytetit.

Policia menjëherë pas marrjes së kallëzimit nga Kryetari i Bashkisë ka bërë kapjen dhe shoqërimin në Stacionin e Policisë Belsh të shtetasit Rajan Tafani për sqarimin e mëtejshëm të rrethanave të ngjarjes.

Nga ana e Specialistëve për Hetimin e Krimit u kryen veprimet e para hetimore dhe materialet do të referohen pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprën penale të “Kanosjes për shkak të detyrës” parashikuar nga neni 238 i Kodit Penal.

31 tetor2017 (gazeta-Shqip.com)