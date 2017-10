Mashtruan 225 persona me viza punësimi në Kanada, kërkohen 18 vjet burg për nënë e bijë

Mashtruan 225 persona me viza punësimi në Kanada, kërkohen 18 vjet burg...

Prokuroria ka kërkuar 18 vjet burg për Lule dhe Adela Makashi, nënë e bijë të akuzuar për mashtrim. Konkretisht, organi i akuzës ka kërkuar 10 vjet burg për Lule Makashin dhe 8 vjet burg për vajzën e saj Adela Makashi.

Nënë e bijë akuzohen për një skemë të gjerë mashtrimi me vizat e punësimit në SHBA. Lule dhe Adela Makashi mashtruan 225 persona duke iu marrë nga 15 mijë-20 mijë euro me pretendimin se do t’i çonin në Kanada.

Sapo janë denoncuar nga personat e mashtruar nënë e bijë janë larguar nga Shqipëria drejt Kanadasë për t’i ikur drejtësisë shqiptare. Por autoritetet kanadeze kanë deportuar nga Kanadaja Lule Makashin dhe vajzën e saj Adela Makashin.

31 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)