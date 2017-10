Rishihni gardërobën, veshja për Halloween ndoshta është aty!

Festa po afrohet, por buxheti jonë është i vogël? Por mos u shqetësoni, ja se si mund t’i shfrytëzojmë veshjet që tashmë i kemi dhe të shndërrohemi në shtriga të përsosura

Çdo vit e njëjta histori: na pëlqen ideja për të marrë pjesë nëpër festa, që po organizohen gjithnjë e më shumë për Halloween, por nuk na pëlqen të vëmë dorë në portofol, tashmë i boshatisur nga blerjet e veshjeve sezonale dhe duhet të kemi parasysh edhe dhuratat për Krishtlindje, që vitrinat po na propozojnë që tani. Por çfarë duhet të bëjmë? Le të shikojmë më me kujdes garderobën tonë dhe të përpiqemi të çlirojmë imagjinatën: me pak liri, entuziazëm dhe alegri do të jemi në krye!

Nëse është dantellë apo kadife, pak rëndësi ka: të gjithë kemi diçka në garderobën tonë që mund ta përdorim lehtësisht për të qenë në temë për festën më të frikshme të vitit. Me gjithatë, sa herë kemi dëgjuar të thuhet, ndoshta edhe për shaka, që veshjet në njëfarë mënyre duken si të shtrigave? Mirë, ka ardhur momenti, atëherë!

Pendë shumëngjyrëshe: Një veshje të zezë në garderobë sigurisht që e kemi, edhe nëse është verore nuk ka problem, sepse në përgjithësi festat e Halloëeenit janë të mbyllura (por që nuk kemi dëshirë të shkojmë t’u biem zileve në shtëpi). Një veshje perfekte për të qenë të magjishme është një aksesor me pendë, i zi por jo vetëm: do të ishte perfekt për Halloëeen, por mund ta përdorim edhe për karnavale, dhe kursimi është dyfish. Një biznes i vërtetë!

I lehtë dhe misterioz: Eshtë tyli! Ide super ekonomike dhe sigurisht, efektive! Le të zgjohemi në një re të kësaj pëlhure të zbehtë, për të krijuar një joshje misterioze dhe qetësuese.

Na pëlqejnë ato që bien në sy: Për të rënë në sy, një kapele për të qenë brenda festës, madje edhe të blerë online, do të ketë një efekt super dramatik dhe mund ta kombinojmë me çdo lloj veshjeje, pa e llogaritur që mund ta përdorim edhe vitin e ardhshëm. Rroftë thjeshtësia!

Jini klasike: Kadifja është obligimi i sezonit të vjeshtës. Nuk kemi ende një tub me këtë pëlhurë elegante? Tani ka ardhur koha për ta blerë një. Nëse është e kuqe, e zezë apo e kaltër, gjëja e rëndësishme është se mund të kombinohen me aksesorë që përshtaten me këtë rast: maskë, kapele, apo doreza do të ishin perfekte, sidomos nëse shoqërohen me grim dhe thonj… për t’u pasur frikë!

Rroftë rekuperimi: Asnjë tub në kadife? Asnjë tub të zi? Asnjë tub me dantella? Nëse në garderobën tonë, ka mbetur vetëm një veshje verore mbase e bardhë, le ta rikuperojmë pa frikë: një maskë efektive, ndoshta me shumë ngjyra dhe një tufë e vogël e kuqe e mbështjellë mbi supet do të ishin perfekte dhe tendencioze. Provojeni që ta besoni!

Shoh-nuk-shoh: Efekti super seksi edhe në një fustan të gjatë, ndoshta të blerë në ndonjë dasmë apo event special, mbetet ende shumë e vlerësuar: për të rritur shkallën e malizës, një maskë e zezë dhe buzët e kuqe të gjakut do të na bënin shtriga mahnitëse.

Më shumë është më pak: Tashmë e dimë se thjeshtësia mund të jetë më shumë se e çmuar: nëse kemi një fustan të zi të rrëshqitshëm, mund ta kombinojmë me këpucë “stil agresiv” ose me një kapele të madhe dhe me bizhuteri me zinxhirë. Pamja si shtrigë është e garantuar.

Do të doja, por nuk mundem: Së fundi, për ata që nuk ia dalin të jenë shtriga as për shaka, nuk mbetet gjë tjetër veçse të kemi një veshje të portokalltë: nëse nuk është “e kungullt” dhe e lagësht… Përveç kësaj: mos u frikësoni nga Halloween, jemi të gjithë së bashku dhe duhet të argëtohemi me shoqërinë, gjithashtu të bëjmë paqe me shtrigat.

31 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)