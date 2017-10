Rruga e Arbrit, ‘Gjoka Konstruksion’ fiton garën e koncesionit

Kompania Gjoka Konstruksion ka fituar garën e koncesionit për rrugën e Arbrit. Sipas njoftimit zyrtar të ministrisë, Gjoka Konstruksion është paraqitur me të gjitha dokumentet në përputhje me kërkesat.

Në garë për ‘ndërtim, operim dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit ishin edhe kompanitë ‘Adem Pojani’ dhe ‘Alb Star’ të cilat nuk i plotësonin të gjitha kriteret e nevojshme.

Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama u shprehur se pas një muaji pritet të nisin punimet për rrugën e Arbrit për të mos u ndalur më deri në ndërtimin e saj.

“Ministria e linjës ka nisur bisedimet me kompaninë që rezultoi fituese në garë dhe në harkun e 35-40 ditëve kontrata do finalizohet dhe puna për Rrugën e Arbrit do fillojë për të mos u ndalur më, – theksoi Rama. – Bashkë me ministrin e Jashtëm kemi çelur diskutimin me palën maqedonase në mbledhjen e qeverisë që do zhvillojmë në Pogradec për nevojën që kjo rrugë të japë një dimension jo vetëm kombëtar, por edhe rajonal, pasi është një investim madhor dhe voluminoz për buxhetin e Shqipërisë, duke sjellë më tepër ekonomi për zonën”, tha Rama.

31 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)