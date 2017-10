Seanca për ‘Radarët’, Rama-Ndreut: Zgjodhët të më refuzoni, tani jeni të detyruar

Çështja e radarëve është kthyer në një çështje replikash në distancë mes opozitës dhe mazhorancës. Pas refuzimit të kërkesës së deputetit të LSI, Luan Rama për zhvillimin e seancave dëgjimore me disa prej drejtuesve të institucioneve të sigurisë e zbatimit të ligjit lidhur me çështjen e radarëve ky i fundit u përgjigjet kolegeve te tij ne mazhorance se, tashmë edhe në bazë të rregullores, do ta bëjë me shkrim kërkesën e tij për seancë dëgjimore.

“Zgjodhët të më refuzoni! Më vjen keq për ju, po tani do të jeni të detyruar”, shprehet mes të tjerash Rama përmes një status në faqen e vet në FB.

Postimi i plotë i Ramës në FB

“Meqenëse ishim në seancën e miratimit te programit të punës së komisionit, propozova të përfshihej në program edhe një cikël seancash dëgjimore me drejtuesit e institucioneve të sigurisë e zbatimit të ligjit; përkatësisht me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Shefin e Shtabit të Përgjithshëm tē Ushtrisë, Drejtorin e SHISH, Prokurorin e Përgjithshëm dhe Kryetarin e KLSH, që komisioni të mësojë zyrtarisht prej tyre se si qëndron problemi i mosfunksionimit të radarëve! Për oportunitet dhe luajalitet ju referova nenit 33 të rregullores së Kuvendit, pasi realisht mendova se për ushtrimin e përgjegjësisë kushtetuese të kontrollit civil dhe te transparencës ndaj qytetarëve, do të gjeja edhe dakordësinë e deputetëve të shumicës parlamentare.

Nuk doja të ishit të detyruar, por ju ftova të ishit bashkëpunues e konsensualë, sepse realisht mendoja se edhe ju jeni të interesuar të mësoni se si qëndron e vërteta e mosfunksionimit të radarëve, denoncuar fillimisht prej vetë Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Zgjodhët të më refuzoni!

Më vjen keq për ju, po tani do të jeni të detyruar!”, shkruan Rama në Facebook.

31 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)