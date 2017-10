Sulm me armë dhe kamion në Nju Jork, 8 persona të vdekur

Të paktën tetë kenë vdekur dhe disa të plagosur është bilanci i një sulmi me armë dhe me kamion që ka ndodhur në Manhattanin e poshtëm. Incidenti thuhet të ketë ndodhur pranë rrugëve “Chambers” dhe “Houston”. Raportimi i parë mbi incidentin është bërë nga radio-skaneri i Policisë së Nju Jorkut, rreth orës 15:20 me atë lokale.

Departamenti i Policisë konfirmon se është arrestuar një person në lidhje me incidentin, por hetimet janë duke u zhvilluar. Këngëtari Josh Groban shkroi në “Twitter” se kishte dëgjuar të shtëna me armë, teksa shëtiste me qenin e tij. “Oh Zot, sapo dëgjova të shtëna armësh. Nisa menjëherë të vrapoj me qenin tim”, është mesazhi i tij.

Raportime të tjera mbi incidentin sugjerojnë se një kamion është drejtuar drejt një zone biçikletash, e ka shtypur aty çiklistë dhe këmbësorë. Mediat raportojnë se autori ka zbritir nga mjeti dhe paara se të niste të qëllonte me pistoletë, ka ulëritur “Allah Akbar”. Policia ka mbërritur menjë në vendngjarje dhe pasi e ka plagosur në këmbë, e ka arrestuar. Kreu i Bashkisë së Nju Jorkut, Bill De Blazio, ka thënë se bëhet fjalë për një “akt terrorist”.

Sipas mediave, autori thuhet se ështët rreth 30 vjeç dhe sipaas dëshmitarëve ka tipare mesdhetare. Deri tani ISIS nuk ka marrë përsipër sulmin, por mënyra e përdorimit të mjetit ka ngjashmëri me linjën e Shtetit Islamik.

