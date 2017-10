Tiranë, aksidentohet për vdekje 67-vjeçari

Një aksident me vdekje ka ndodhur pasditen e kësaj të marte në Tiranë. Ngjarja e rëndë është regjistruar rreth orës 14:28, në Laknas, në rrugën “Nënë Tereza”, ku mjeti me targa AA727OE me drejtues shtetasin I. D., rreth 23 vjeç është përplasur me mjetin tip motor me drejtues shtetasin Xh. H., rreth 67 vjeç.

Si pasojë e përplasjes drejtuesi i mjetit tip motor, shtetasi Xh. H., rreth 67 vjeç ka ndërruar jetë. Drejtuesi i mjetit me targë AA727OE, shtetasi I. D., ndodhet në vendngjarje. Po kryhen veprimet e mëtejshme nga ana e Policisë.

31 tetor2017 (gazeta-Shqip.com)