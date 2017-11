Alarmi, adoleshentët auto-bulizohen

Nga prerjet, djegiet, gërvishtjet, vetë-ndëshkimi merr një formë të re shqetësuese në mesin e adoleshentëve, duke u bërë “dixhital”. Ata bulizojnë veten duke dërguar mesazhe anonime ndërmjet internetit apo rrjeteve të ndryshme sociale rreth vetes.

Ata që dhanë alarmin për këtë çështje janë studiuesit e Universitetit të Atlantikut të Floridës, të cilët e botuan studimin e tyre në “Journal of Health Adolescent”. Vetëdëmtimi është shqetësues jo vetëm për dëmet fizike dhe psikologjike, por mbi të gjitha sepse ato lidhen me vetëvrasjen. Shkalla me të cilën këto akte dixhitale po bëhen gjithnjë e më të përhapura, sipas studiuesve, mund të jetë një thirrje për ndihmë.

“Ideja se dikush auto-bulizohet në rrugët digjitale erdhi në vëmendjen e publikut në vitin 2013 me vetëvrasjen e Hannah Smith, e cila kishte dërguar mesazhe anonime në një media sociale disa javë para se të vriste veten”, thotë Sameer Hinduja, koordinator i studimit. Ndërkohë, në studim rezulton se 1 nga 20 adoleshentë fyejnë veten në rrjetet sociale me anë të mesazheve anonime.

Rreth 6% e adoleshentëve kanë raportuar se kanë botuar gjëra anonime duke fyer veten në internet. Nga këto, rreth gjysma e bënin vetëm një herë, 35% nganjëherë dhe 13.2% shumë herë. Djemtë thonë se kjo është një shaka apo një mënyrë për të tërhequr vëmendjen e vajzave, ndërkohë që femrat thonë se ato e bëjnë këtë për shkak se ndjehen në depresion ose të plagosura psikologjikisht.

