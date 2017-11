Daja: Vendasit më ekspertë, por do të luftojmë deri në fund për fitoren

Ilir Daja ka dalë në konferencën e zakonshme për shtyp, një ditë para sfidës së Europa League-s, mes Partizanit të Beogradit dhe Skënderbeut. Trajneri i korçarëve shoqërohej nga futbollisti më i mirë i takimit të kaluar në ‘Elbasan Arena’, mbrojtësi i majtë Gledi Mici. Ilir Daja theksoi se nuk korçarët nuk kanë ardhur për shëtitje në Beograd, por do të kërkojnë fitoren, pavarësisht kundërshtarit. “Partizani i Beogradit është më ekspert se ne, në të tilla kompeticione, por duke parë situatën në grup, jemi thuajse njësoj, si për pikët e marra, ashtu edhe për golavarazhin, ndaj edhe ne kemi synimet tona, për të dalë me 3 pikë nga kjo sfidë”, tha Ilir Daja.

Tiranasi i Skënderbeut pranoi se mbështetja e tifozëve do të jetë një favor për vendasit, por skuadra e tij mund ta menaxhojë këtë situatë. “Shpresoj që të mos ketë probleme, por të luhet vetëm futboll. Mbështetja e tifozëve do t’i motivojë vendasit, por ka edhe anën negative, që do t’i vendosë nën presion, nëse vuajnë të gjejnë golin. Ky do të jetë edhe synimi ynë, që të kthejmë në favorin tonë këtë avantazh të kundërshtarit”, tha trajneri i Skënderbeut.

Ilir Daja u shpreh i lumtur që më në fund do të ketë thuajse të gjithë lojtarët, të gatshëm për t’i përdorur, teksa vuri theksin te forca e grupit. “Jemi thuajse të gjithë dhe kjo është gjë e mirë, por duhet të pranojmë se disa prej lojtarëve sapo janë kthyer nga dëmtimet dhe nuk janë në maksimumin e tyre. Nuk dua që të përmend emra të veçantë, sepse forca e skuadrës tonë është te loja e grupit dhe pikërisht kjo dua që të funksionojë mbrëmjen e nesërme”, tha Daja para sfidës së Beogradit.

1 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)