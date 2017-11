Igli Tare, ‘mbreti’ i merkatos në Itali. Ja transferimet më të ‘zgjuara’

Nga Lichsteiner te Strakosha, nga Keita Balde te Luis Alberto. Lazio po rezulton një minierë e vërtetë, një klub që vetëm disa vite më parë rrezikoi falimentimin, por tashmë është një nga klubet me financat më të shëndosha në Serie A.

Presidenti Lotitto e mbylli fushatën e merkatos së verës me më shumë se 60 milionë Euro fitime dhe kjo për meritë të strategjisë strikte të ndërtuar nga klubi bardhekaltër. Maja e diamantit në këtë shoqëri është një shqiptar, drejtori sportiv, Igli Tare, i cili mbush 9 vjet në këtë detyrë, por gjatë sezonit aktual, emri i tij nuk ka më rivalë në betejën e drejtuesve më të lartë të klubeve në Serie A.

E pranoi detyrën e vështirë për të pasuar një emër si Walter Sabatini në vitin 2008, mes kritikave të shumta të tifozëve në drejtim të klubit për këtë zgjedhje, por tashmë nga largësia e 9 viteve, ai u ka mbyllur gojën gjithë kritikëve pasi me nuhatjen e tij të pagabueshme, ka ndërtuar një skuadër që madje në Itali e konsiderojnë rivale për titullin.

Lazio renditet në vendin e katërt të klasifikimit të këtij sezoni, edhe pse është skuadra me buxhetin më të ulët mes 5 të parave. Ish sulmuesi shqiptar ka arritur të ndërtojë një grup të suksesshëm, por një meritë të madhe ka edhe për marrëdhënien e ndërtuar me trajnerin Simone Inzaghi. Vit pas viti, Lazio është një nga klubet me mesataren më të lartë të fitimeve, pasi Tare transformon në ar, çdo kontratë që prek dhe shembujt nuk janë të paktë.

Goditja e tij e parë e madhe ishte mbrojtësi zviceran Stephan Lichtsteiner, i blerë për rreth 1 milion euro nga Lille dhe i shitur te Juventusi pak vite më vonë, për rreth 15 milionë. Po në vitin 2008, Tare transferoi në Romë mbrojtësin Radu, që tashmë është një nga 10 lojtarët me më shumë ndeshje në historinë e klubit.

Mauro Zárate ishte një nga goditjet më të shtrenjta të vitit 2010 dhe argjentinasi arriti të bindte në sezonin e parë, duke u bërë një nga futbollistët më të kërkuar në qarkullim, edhe pse përplasjet e tij të vazhdueshme me klubin shënuan një fund të hidhur për të dyja palët. Një vit më pas, braziliani Hernanes i transferuar nga San Paulo për 13.5 milionë, ishte goditja më e madhe e erës Tare, pasi mesfushori i Selecaos nuk zhgënjeu, madje u bë një lider dhe pak vite më vonë u transferua te Interi për rreth 20 milionë.

Në 2011-ën, lista vijon me Marchettin, Luliçin dhe Miroslav Klosen, që u transferua në Romë me parametra zero, por la një shenjë të madhe në klubin bardhekaltër. Pak muaj më vonë, në janarin e vitit 2012, Antonio Candreva u transferua te Lazio për vetëm 500 mijë euro dhe pas disa sezoneve u shit te Interi për rreth 25 milionë.

Në vitin 2013 ishte radha e Etrit Berishës, që u transferua për një shumë modeste nga Kalmar dhe u shit te Atalanta për 5 milionë euro. Lista e merkatos verore të para 4 viteve vijon me emra me peshë si Felipe Anderson, që konsiderohet një prej mesfushorëve më të kompletuar të Serisë A, por edhe Lucas Biglia që u ble nga Anderlecht për rreth 5 milionë dhe u shit gjatë kësaj vere për rreth 15 milionë më shumë.

Stefan de Vrij është një tjetër lojtar me peshë në arenën ndërkombëtare. U ble nga Feynoord për 8.5 milionë dhe tashmë vlerësohet rreth 30 milionë dhe lista e pretendentëve për ta joshur nuk është e shkurtër. Po në vitin 2014 u transferuan te Lazio edhe Marco Parolo, sot mesfushor i Kombëtares së Italisë, ndërsa një vit më pas, mbrojtësi holandez Wesley Hoedt u vesh bardhekaltër me parametra zero dhe dy sezone më pas u shit për rreth 17 milionë.

Goditja më e madhe e drejtorit sportiv, Igli Tare mund të konsiderohet ajo e mesfushorit serb, Sergej Milinković-Savić nga Genk për 10 milionë euro, një lojtar polivalent që tashmë ka një vlerë rreth 10 herë më të lartë, pasi presidenti Lotitto ka bërë me dije se nuk ka ndërmend ta shesë për më pak se 100 milionë. Një faktor i rëndësishëm për transferimin e tij në Romë ishte pikërisht Tare, që luftoi deri në minutën e fundit edhe pse ai ishte shumë pranë firmës me Fiorentinën.

Bastos, Lukaku dhe Wallace, që aktualisht janë ‘shtylla kurrizore’ e mbrojtjes, i kushtuan Tares vetëm 19 milionë, por sot vlerësohen rreth 60 milionë në total, ndërsa Luis Alberto, tek i cili besoi verbërisht dhe këtë sezon është bërë lider i mesfushës, u transferua te Lazio për vetëm 5 milionë. Një tjetër goditje e madhe është edhe ajo e Ciro Immobiles për 8.5 milionë nga Sevilla dhe tashmë bomberi italian jo vetëm që vlerësohet rreth 70 milionë, por është golashënuesi më i mirë në 5 kampionatet më të fortë të kontinentit.

Edhe gjatë merkatos së kësaj vere, kritikat në drejtim të klubit vërshuan pas lëvizjeve me provil të ulët. Largimet e Keita Baldes dhe Biglias i zhgënjyen tifozët, që nuk i pritën aspak mirë Lucas Leivan, Marusiçin dhe portugezin Nani, por mjaftuan vetëm pak muaj dhe koha i dha të drejtë Igli Tares, strategut të vërtetë të kësaj mrekullie.

Sot Lazio numëron vetëm 5 pikë të lëna në 11 javë kampionat dhe propozon një futboll interesant. Thomas Strakosha, që pak vite më parë u transferua nga Panionios për rreth 50 mijë Euro, është transformuar në një simbol, ashtu si shumë prej lojtarëve që Tare i rivlerësoi në momentin e duhur, duke ia propozuar Simone Inzaghit, i cili ka ndërtuar një skuadër të pathyeshme. Jo më kot në sondazhin e fundit të mediave italiane, ai fitoi medaljen e artë si drejtori më i mirë sportiv i momentit në Itali.

1 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)