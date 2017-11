Kryemadhi: Investitorët e huaj e shohin Shqipërinë si Kolumbi

Gjatë një takimi me strukturat e LSI-së në Dibër, Monika Kryemadhi akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka përkeqësuar klimën ekonomike në vend. Gjithashtu ajo tha se ekonomia në Shqipëri po përkeqësohet; pensionet nuk janë rritur, pagat nuk janë rritur. Sipas kryetares së LSI-së, investitorët e huaj nuk e shohin Shqipërinë si një mundësi për të investuar. Shqipëria është në vendin e 65. Investitorët e huaj e shohin Shqipërinë si Kolumbinë e Evropës.

Duke folur për zgjedhjet, Kryemadhi tha se votat e qytetarëve u këmbyen me parcelat e hashashit. “Zgjedhjet lokale ishin një shembull i shëmtuar që i hapi rrugën master-planit të vjedhjes së votës në mënyrën më të tmerrshme dhe përdorimit të parave të krimit. U këmbyen votat e qytetarëve me parcelat e hashashit që ruheshin nga kryepleqtë dhe u këmbyen paratë e qytetarëve me vendet e punës. Kryeministri lolo bëri fushatë në mënyrën më të hapur pa lexuar asnjë program dhe sot kemi një qeveri pa program”< tha ajo.

1 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)