Prefektët e rinj, Basha: 12 shërbëtorët e rinj

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish-ushtarakët e emëruar në krye të 12 prefekturave të vendit, i cilëson shërbëtorë të rinj të kryeministrit Rama. Sipas tij, gjithë kjo lëvizje u bë me synimin për të shpërqendruar vëmendjen.

“Lustraxhiu doli sot me 12 shërbëtorë të rinj, në një përpjekje të dëshpëruar për ta çuar vëmendjen diku tjetër, i zëne siç është nga skandali i madh i narko-shtetit. Po çlidhje kane ca të emëruar, që as nuk do të marrin frymë pa lejen e tij, kur pushtetin e vërtete ai e ndan me kupolën mafioze e me oligarkët e tenderëve. Siç janë punët, 12 prefektët janë 12 anëtaret e rinj të bandës.

Ndoshta, ka prej tyre që nuk janë nisur me atë qellim, por shpejt, do ta shohin veten si noterë e shërbëtore të habilajve e familjeve mafioze që janë realisht prefektët e Edi Ramës në 12 qarqet e vendit”, shkruan Basha në Facebook.

1 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)