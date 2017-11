Vlorë, plagoset me armë zjarri 39-vjeçari

Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e 30 tetori 2017 në Vlorë, por ngjarja raportohet vetëm sot. Burimet bëjnë me dije se rreth orës 22:06 të së hënës në Sallën operative ka mbërritur një telefonatë nga spitali se një persona ka shkuar i plagosur me armë zjarri.

Pas kësaj, policia shkoi në spital për të bërë verifikimet dhe rezultoi se shtetasi D.L., 39 vjeç banues në “Trevllazër” dyshohet të jetë plagosur me armë zjarri. Pacienti ndodhet nën kujdesin e mjekëve prej plagës së marrë dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe Grupi Hetimor po punojnë për zbardhjen dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

1 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)