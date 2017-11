10 gjëra që ju bën përshtypje dhe ju pëlqen të huajve në Shqipëri

Të huajt që vijnë në Shqipëri, teksa përpiqen të integrohen në kulturën tonë, hasin në disa gjëra që iu pëlqejnë dhe në disa të tjera që i bezdisin. Sipas të dhënave qyteti që ka numrin më të lartë të shtetasve të huaj të pajisur me leje pune është Tirana me rreth 50% të lejeve të punës.

Në Shqipëri janë rreth 9.500 të huaj me leje qëndrimi. Shumë prej tyre kanë krijuar bizneset e tyre, ose janë punësuar diku duke krijuar kështu edhe familjet e tyre me shtetase të huaja ose me shqiptare. Më poshtë janë të listuara disa nga përshtypjet e të huajve në raport me shqiptarët:

10 gjërat që u pëlqejnë të gjithë të huajve në Shqipëri:

1. Shumë shoferë taksie dhe kamerierë flasin gjuhë të huaja

2. Edhe në fshatin më të humbur mund të pish një ekspres të mirë

3. Domatet kanë shijen e dikurshme

4. Njerëzit janë miqësorë

5. Ha shumë mirë dhe shumë lirë në restorante

6. Koha është e ngrohtë dhe me diell pothuajse gjatë gjithë vitit

7. Gjen gjithçka në kaq pak vend: male, fusha, det, lumenj

8. Shumica e popullsisë është e re në moshë

9. Femrat janë të bukura

10. Kujtdo që i drejtohen për ndihmë, është i gjindshëm

10 gjërat që i habisin të huajt në Shqipëri:

1. Këmbësorë që kalojnë rrugën sipas nevojës, pa ua vënë veshin semaforëve. Shoferë të shpejtë që i japin edhe më shumë gaz makinës te vijat e bardha. Garat “Kush është më i shpejti” mes këmbësorëve dhe makinave kur semafori u jep të dyja palëve të drejtën për të kaluar në të njëjtën kohë.

2. Toni i zërit. Kudo bërtitet. Burra dhe gra që bërtasin të gjithë në të njëjtën kohë. Prindër që kritikojnë, apo përkëdhelin fëmijët duke bërtitur

3. Kafenetë e mbushura plot nëpër qytete të vogla vetëm me burra dhe djem të rinj.

4. Këmbëngulja për t’i dhënë mend kujtdo. P.sh nëse një apo dy punëtorë janë duke punuar në rrugë për të hapur një kanal, rreth e rrotull mblidhen shumë të tjerë duke u treguar se sa thellë e sa gjerë duhet hapur kanali.

5. Mëngjesi popullor me byrekë dhe dhallë

6. Gatimet me të brendshmet e kafshëve (Pse, hahen këto?!)

7. Takimet e punës në kafene

8. Sherret për të paguar faturën në tavolinë

9. Vajzat që dalin xhiro duke kapur për dore njëra-tjetrën

10. Burrat që puthen në faqe kur takohen

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)