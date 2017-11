Beyonce ‘transformohet’ në luaneshën Nala në “Mbretin Luan”

Beyonce do të huazojë zërin e saj për “Nala”-n, luanesha e ëmbël, me të cilën dashurohet Simba në filmin e ardhshëm “Mbreti Luan”.

Lajmi është zyrtarizuar në rrjetet sociale nga kompania kinematografike “Disney” dhe nga vetë këngëtarja amerikane, së bashku me emrat e yjeve të tjerë që përbëjnë kastin. Filmi do të shfaqet në sallat e kinemave në 19 qershor 2019.

Përveç këtyre dy emrave ajo që ka lumturuar fansat është rikthimi i James Earl Jones, i cili në filmin e 1994 ishte në rolin e babait të Simbës, Mufasa. Disney ka konfirmuar gjithashtu se do të jenë sërish këngët e filmit të vitit 1994, dhe pranon se filmi po prodhohet me shpejtësi, dhe mund të dalë verën e 2019. Por jo vetëm kaq. Beyonce mund të jetë edhe interpretuesja, autorja dhe producentja e kolonës zanore të filmit. Një lajm, i cili nëse konfirmohet, do t’i hapte derën daljes së një albumi të ri.

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)