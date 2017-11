Britani e Madhe, tani mjafton vetëm një “click” për divorcin

Pritet të mbërrijë një revolucion i vërtetë në praktikat e divorcit në Britaninë e Madhe. Sipas “Daily Telegraph”, së shpejti do t’i jepet fund një martese me disa lëvizje në tastierë, thjesht duke plotësuar një formular ‘online’. Ministria e Drejtësisë, ka nisur eksperimentin e këtij shërbimi “ekspres” në Notinghem dhe shpejt, shpjegon gazeta, do të aplikohet edhe në pjesën tjetër të vendit.

Gjithçka, për të kursyer jo pak, por 250 milionë sterlina për Gjykatat e Anglisë, të cilat do të kenë kështu më pak raste divorci për të zgjidhur.

Megjithatë, moduli mund të përdoret vetëm kur palët të zgjedhin rrugën konssensuale për të mbyllur martesën e tyre: për çështjet e pazgjidhura dhe pasurinë p[ër t’u ndarë, e vetmja rrugë mbetet ajo e gjykatës.

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)