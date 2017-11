E mbuluar me mijëra gunga kanceroze dhe krenare

Një 53-vjeçare e ka mbuluar trupin me mijëra gunga tumorale dhe thotë se është mësuar tashmë që ta dojë trupin e saj dhe se është krenare kur vesh kostum banjoje në plazh. Sandra De Santos ka grumbuj beninjë të rritur në fytyrë dhe trup që kur ishte adoleshente. Megjithatë ajo thotë se kur u takua me burrin, ky i fundit u dashurua me gungat e saja. 53-vjeçarja nga Rio de Janeiro i Brazilit vuan nga një gjendje gjenetike që prek sistemin nervor dhe lëkurën. Është relativisht e zakonshme, që ndodh aktualisht në rreth një në tre mijë lindje, por në shkallë të ndryshme të ashpërsisë.

Tumoret mbulojnë trupin e Sandrës nga koka tek këmbët dhe nga kjo gjendje vuajnë 3 nga 4 fëmijë e saj. Madje, kanceri i mori jetën djalit të saj kur ai ishte 6 vjeç. Ajo thotë:-“Ka momente që ndihem keq me veten time përballë pasqyrës ose kur varje që njerëzit mi ngulin sytë në rrugë, por familja ime gjithmonë më ka mbështetur”.

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)