Horoskopi – 2 nëntor 2017

Dashi

Këtë javë duhet të mendoni më seriozisht për jetën tuaj. Harrojini të gjitha ato gjëra që ju kanë shqetësuar dhe shijojeni jetën përsëri. Kjo do të ju bëjë shumë mirë.

Demi

Gjatë kësaj jave ju duhet të ndani kohë për veten tuaj dhe të ndëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Pyesni veten se çfarë dëshironi vërtetë e sidomos në aspektin e dashurisë.

Binjakët

Mund të ndodhë që gjatë kësaj jave mardhënia juaj të dëmtohet shumë. Arsyeja për këtë është se ju ushtroni fuqinë dhe abuzoni me partnerin duke mos i treguar gjithçka.

Gaforrja

Ju do të gjeni mbështetjen e duhur si nga familja ashtu edhe nga partneri. Prandaj, është e rëndësishme që gjatë kësaj jave ju të bëni dicka më shumë dhe të tregoni më shumë vëmendje dhe ti përkushtoheni familjes tuaj.

Luani

Gjatë kësaj jave ju nuk duhet të rezistoni por të pranoni se çdo gjë ka kohën e duhur e sidomos për çështje familjare. Nëse ju nuk pëlqeni dicka thoni atë në mënyrë të hapur sepse vetëm kështu mund të mbahet harmonia.

Virgjëresha

Ju gjithmonë duhet të mbani në mend se një kompliment ose një dhuratë e vogël gjithmonë bën një përshtypje të mirë dhe mbahet mend. Përfitoni nga mundësia për të bërë këtë gjatë kësaj jave.

Peshorja

Ndonjëherë është shumë e vështirë për ju që të flisni çdo gjë me të dashurin tuaj për shkak të rrethanave. Por kjo është e domosdoshme nëse kërkoni që të ju besojë.

Akrepi

Gjatë kësaj jave do të përjetoni një mbrëmje shumë romantike e cila do të ju mbush me humor dhe forcë për të vazhduar më tej. Ju duhet të siguroheni që të ndani gëzimet dhe hidhërimet me partnerin tuaj.

Shigjetari

Ju do të bëni gjithcka gjatë kësaj jave për të kënaqur dhe përmbushur dëshirat e partnerit. Partneri juaj është me fat, sepse nuk do të gjente më mirë se ty.

Bricjapi

Ju duhet të bashkoheni më shumë me partnerin gjatë kësaj jave. Një ditë të javës shfrytëzojeni për të qëndruar vetëm me njëri tjetrin. Mardhënies tuaj kjo do t’i bëjë shumë mirë.

Ujori

Kjo javë do të jetë e mbushur me emocione për ju. Ata të cilët presin më shumë se një flirt, do të jenë të zhgënjyer . Në punë do të angazhoheni seriozisht për një projekt.

Peshqit

Mendoni për gjëra të mira në jetë dhe filloni përsëri ti shijoni këto bukuri. Ju nuk duhet të prisni më gjatë dhe të humbni kohën e çmuar. Mendoni pozitivisht dhe në këtë mënyrë përcaktoni veprimet tuaja.