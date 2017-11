Pakti detar me Greqinë, Berisha: U anulua me parà. Rama: Për interes kombëtar

Pakti detar me Greqinë, Berisha: U anulua me parà. Rama: Për interes...

Ish-kryeministri Berisha ka thënë se Edi Rama është anti-shqiptari më i madh i ajonit dhe i Europës. Gjatë seancës në Kuvend, ai ka nxjerrë një publikim audio të kryeministrit duke folur greqisht me Papandreun.

“Në Himarë po mbulon mafien me mafie, sa i përket patetizmit tënd dhe problemit me Greqinë, ftoj shqiptarët të dëgjojnë Ramën duke mbajtur fjalim për zotin Papandreu, anti-shqiptari më i madh i rajonit dhe Europës, – u shpreh Berisha. – Sa i përket marrëveshjes së detit, bëre gjithçka me para e korrupsion, anulove një marrëveshje, e cila në një mijë gjykata, po të dalë…”. Kaq zgjati fjalimi i Berishës, pasi kreu i Kuvendit i ka fikur mikrofonin pas përfundimit të kohës.

Pastaj Rama ka rimarrë sërish fjalën dhe i është kundërpërgjigjur Berishës, duke thënë se sa i takon marrëveshjes së detit, ajo është rrëzuar me vendimin unanim të Gjykatës Kushtetuese.

“Sali do isha shumë i lumtur po të dija greqisht, por nuk di. Ajo që nxore si një zbulim për kazanin e qytetarëve të tu dixhitalë, është fjala përshëndetëse për kongresin e Pasok-ut në një video ku unë s’kisha mundësi të isha në atë periudhë. – tha Rama. – Tani të thuash kështu, se unë fola në një gjuhë tjetër dhe të tregosh hapur sa i dyfishtë je në ato që thua, këtë mbaje vetë. Ato gjuhë që di, nuk i kam si ndërtime pa leje siç i ke ti.

Së dyti, the që marrëveshjen e detit e paskam rrëzuar unë me para e korrupsion në Gjykatën Kushtetuese: akuzë shumë e rëndë me atë gjykatë, që me atë vendim ka marrë në mbrojtje interesin kombëtar”, – theksoi Rama.

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)