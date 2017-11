Rama: Ç’donte PD në Himarë? Basha: Erdhe si rilindas, do ikësh si taleban

Kryeministri Edi Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha kanë replikuar sot disa herë me njëri-tjetrin gjatë seancës plenare më Kuvend.

Rama tha se opozita është e papërgjegjshme, duke theksuar para së gjithash përmirësimin e sistemit shëndetësor në vend. Por Basha ka reaguar se nuk mund të flitet për gjëra të tilla, kur sipas tij, vendi është mbuluar nga droga dhe krimi.

Më pas, Rama iu drejtua Bashës se ç’punë kishte PD-ja që shkoi dje në Himarë një ditë pas reagimit të opozitës greke për prishjen e disa banesave për hapjen rrugë të rilindjes urbane.

“Lulzim hajde këtu dhe jepi përgjigje shqiptare çfarë donte PD dje në Himarë. Pse e bashkove dje zërin e PD me zërin e atyre që nxjerrin bishta pa asnjë bazë lidhur me një projekt të rilindjes urbane në Himarë. Hajde këtu dhe jepu përgjigje shqiptarëve çfarë është Himara për tu dhe çfarë shkelje ka bërë qeveria shqiptarë?”.

Por kreu demokrat iu përgjigj: “A e shikoni këtë kloun që i ikën pyetjes, pse e mbushe Shqipërinë me drogë dhe krim? Ç’punë ke ti me kriminelët? I ke vënë kazmën vendit, ti nuk duhet të ishe aty. Do vijë ora që do përgjigjesh. As batutat e megafonët nuk do bëjnë më punë. Herët a vonë, unë besoj më shumë herët se vonë”.

Rama: PD është e papërgjegjshme

Rama iu referua kontrollit mjekësor bazë, një nismë e promovuar nga qeveria aktuale, duke thënë se shërbimi mjekësor është përmirësuar.

“PD nuk po mban përgjegjësi për asgjë. Shqipëria s’është e imja, por e të gjithëve.

Është shumë herët se për çfarë do mbahet mend qeveria e Edi Ramës, këtë ia lini kohës. Keni kohë të shikoni se çfarë do të lërë si gjurmë në historinë e vendit, – tha Rama. – Qytetarët mund të bëjnë kontrollin vjetor mjekësor falas, ndërkohë që deri dje nuk bëhej. Kjo babëzia që thoni ju, ka sjellë në funksion të plotë shërbimin me instrumente, njëlloj si në QSUT, të certifikueshëm sipas standardeve evropiane. Ne kemi ndienjë përgjegjësie për t’i shërbyer qytetarëve. Juve, ju mungon përgjegjësia në raport me ato që thoni për qytetarët”.

Basha: Do vijë ora që do pëgjigjesh

Kreu i Partisë Demokratike, e ka cilësuar si të falimentuar qeverinë e kryeministrit Rama, e cila sipas tij, në vend që të fusë vlerat evropiane, ka mbjellë dhe mbushur vendin me drogë.

“Aty ku ka drogë dhe krim, nuk ka zhvillim e mirëqenie. Aty ku sundon krimi, nuk ka as ligj. Vendet që kanë rënë në drogë, janë zhytur në llum. Sapo Rama nisi projektin e tij kriminal me mbjelljen e drogës, në Shqipëria ranë investimet, – u shpreh kreu demokrat. – Rritja e vetme ekonomike në vend është trafiku i drogës, mbjellja e trafikimi, përpunimi i farës së kanabisit e deri te përdorimi i avionëve si mjet transporti. E vetmja konkurrencë sot në vend është ajo e bandave për kontrollin e rrugëve. Rama erdhi si rilindas dhe po ikën si një taliban”.

Basha tha se qeveria e Ramës është me njerëz që kanë lidhje direkte me rafikantë të drogës. “Në krye të Kuvendit, në vend të babait të ligjeve, është babai i drogës”.

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)