Vasili: Pse na duhet kryeministri që i ka dalë dore korrupsioni?

Kreu i grupit parlamentar të LSI Petrit Vasili akuzon kryeministrin se ka thelluar korrupsionin në vend, ka rritur taksat dhe ka mbytur Shqipërinë me drogë. Në një status në Facebook, Vasili thotë se Rama ka ndërmend të rrënojë Shqipërinë deri në fund dhe pa u ndalur.

Postimi i plotë i Vasilit

Perse na duhet ky Kryeministri qe i ka dale dore Korrupsioni?

Indeksi i BB/ konfirmon qe “Shqipëria eshte në listën e vendeve që nuk kontrollojnë dot korrupsionin”.

Po ky kryeministri u griu miliona euro shqiptareve per portale denoncuese, e per konferenca,me dekore e me ekrane ku mbante logore kilometrike per korrupsionin.

E cfare i kontrolloi korrupsionit? Asgje perkundrazi e thelloi.

Doing bisnes thote qe shqiperia ka rene 28 vende me taksat torturuese.Cfare zgjidhi me taksat?Asgje.

Po drogen a e kontrolloi?Perkundrazi e permbyti Shqiperine me droge.

Po perse na duhet pra ky kryeminister?

Per cfare na duhet valle?

Ky “duhet” vetem qe te rrenoje Shqiperine deri ne fund dhe pa u ndalur.Kete ky e ben shume mire

Ai vete eshte halli dhe keqja me e madhe e ketij vendi.

2 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)