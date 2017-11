Basha e akuzon për fshehje të ngjarjes, Policia i kundërpërgjigjet

Lidhur me publikimin e kryetarit të PD Basha, se Policia e Elbasanit kishte fshehur një ngjarje, kjo e fundit del me një deklaratë zyrtare, ku thotë se ka vënë në pranga shtetasin O.S. Pavarësisht kësaj, në njoftimin zyrtar të policisë nuk sqarohet asgjë për çështjen e ish-ministrit të Brendshëm, ku Basha pretendon se në automjet janë gjetur dy patenta në emër të Saimir Tahirit.

Deklarata e plotë e Policisë së Elbasanit

Policia e Elbasanit arrestoi shtetasin O.S. dhe veprimet janë kryer nën drejtimin e Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Elbasan. Në procesverbalin e mbajtur në vendngjarje, është pasqyruar çdo dokument apo provë e bllokuar në cilësinë e provës materiale.

Si çdo procedim tjetër, njoftimi është publikuar në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit. “Më datë 02.11.2017 nga Seksioni kundër Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasit O.S., 25 vjeç banues në Tiranë, administrator i një subjekti privat pasi më datë 01.11.2017 në rrugën nacionale në fshatin Balldren u kap pa leje drejtimi me mjetin “Land Rover” dhe gjatë kontrollit të mjetit iu gjetën dhe bllokuan një sasi e madhe eurosh, të cilat do t’i përdorte për likujdimin e faturave, por të pashoqëruar me dokumentin e origjinës. Nenet 291, 242 dhe 180 të Kodit Penal”.

Policia e Elbasanit fton kryetarin e opozitës, të mos përdorë burime anonime lajmi duke çuar në keqinformimin e publikut, por ta gjejë të vërtetën tek faqja zyrtare e Policisë së Shtetit.

3 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)