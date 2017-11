Ju kujtohet Fanny Neguesha, modelja belge, e cila u bë e njohur për lidhjen e saj me Mario Balotellin?

27-vjeçarja duket se është e fiksuar pas futbollistëve, sepse aktualisht është e lidhur me Mario Leminan, mesfushorin me origjinë nga Gaboni, që luan me Southamptonin në Premier League.

Nga Mario te Mario, Neguesha gjithmonë gjen partnerin e duhur për të shijuar jetën.

3 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)