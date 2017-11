Horoskopi – 3 nëntor 2017

DASHI

Dita e sotme do të jetë e pasur me premtime, gjë që do të bëjë që të jeni optimistë e plot me energji. Për fat të keq edhe njëherë pasiguria juaj do ju çojë që të gaboni në lidhje me një person i cili kishte shumë besim tek ju.

DEMI

Ju duhet të kuptoni se jo gjithmonë gjërat duhet të merren shumë seriozisht. Nga fusha profesionale nuk do të mungojnë sodisfaksione, sidomos në kontaktet e reja që do të arrini të stabilizoni.

BINJAKET

Mund të kaloni një ditë të bukur , në qoftë se nuk do lejoni që t’ju kapë trishtimi. Shprehni lirisht idetë tuaja, pa pasur frikë se mund të gjykohen për keq.

GAFORRJA

Mos rrezikoni, sepse të tjerët presin nga ju një sjellje më të përgjegjshme e që të japë siguri. Mundohuni të jeni të qartë nëse doni që mesazhet tuaja të përcillen në mënyrë të drejtë.

LUANI

Një mik të cilit i besonit verbërisht, do t’ju zhgënjejë së tepërmi. Në raportet miqësore , por edhe ato personale nuk do të jenë në lartësinë e duhur. Kini kujdes të mos shkaktoni ndonjë debat me personat që ju rrethojnë.

VIRGJERESHA

Do të konsumoni shumë energji, duke u rrotulluar mes mijëra gjërave. Në punë nuk keni lajme përfundimtare, kështu që ju duhet të prisni edhe pak kohë.

PESHORJA

Do të jetë një ditë e favorshme dhe nuk do të përpiqeni shumë për të arritur rezultatet e dëshiruara sepse fati është në anën tuaj Duhet të merrni në konsideratë të gjitha idetë tuaja sot.

AKREPI

Hëna do t’ju bëjë shumë të humbisni përqendrimin ditën e sotme dhe do të shqetësoheni shumë për ato që mendojnë të tjerët. Nuk duhet të jeni shumë kritik ndaj të tjerëve dhe duhet të mendoheni mirë përpara se të flisni.

SHIGJETARI

Situatat e çuditshme do të sqarohen e jeta do të rrjedhë më lirisht. Do të jeni entuziastë sepse në punë do të merrni lajme të mira.

BRICJAPI

Dikush do ju ndihmojë që t’i bëni konkrete qëllimet tuaja. Sot duhet të filloni të ndryshoni, që nga humori, veshjet për t’ju dhënë më shumë prioritet veprimeve tuaja.

UJORI

Gjatë ditës së sotme do të keni shumë besim dhe siguri në personat që ju rrethojnë e kjo do ju bëjë të jeni euforikë. Në ambientin e punës një dozë mjaft e madhe fati do ju ndihmojë të kaloni vështirësitë.

PESHQIT

Në një ambient stimulues e i pasur me ide, mund të jepni një kontribut të rëndësishëm. Lëreni intuitën tuaj t’ju drejtojë në vendime të rëndësishme. Në jetën në çift pasioni nuk mungon.