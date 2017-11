Kamerat-kurth zbulojnë pasuritë natyrore të Alpeve të Shqipërisë

Ditën e sotme ekipi i PPNEA’së ka mbyllur me sukses kontrollin e kamerave kurth të vendosura në Alpet e Shqipërisë, në luginën Nikaj-Mërtur. Kjo zonë është tepër e rëndësishme për praninë e gjitarëve të mëdhenj dhe atyre me trup mesatar, të cilët janë konfirmuar edhe me kontrollin e realizuar nga PPNEA. Kemi kënaqësinë që të ndajmë me ju fotografitë e mbledhura ga ky monitorim. Kolazhi fotografik përfshinë kafshë si: Dhia e egër, ariu i murrmë, macja e egër, baldosa, zardafi, dhelpra, mes tyre edhe rrëqebulli i Ballkanit, një lloj globalisht i rrezikuar në mënyrë kritike. Ky monitorim po realizohet në kuadër të projektit “Programi për Rimëkëmbjen e Rrëqebullit të Ballkanit” faza 4, financuar nga fondacioni MAVA, zbatuar nga PPNEA. 3 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)