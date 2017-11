Kanabisi, ministri italian: Mision i suksesshëm, por luftoni të paprekshmit

Ministri i Brendshëm italian, Marko Minniti ka deklaruar se mes Shqipërisë dhe Italisë është bërë një punë e jashtëzakonshme në luftën kundër narko-trafikut.

Gjatë prezantimit të operacioneve kundër kultivimit të kanabisit, Minniti theksoi se përveç trafikantëve, duhen goditur edhe njerëzit “e paprekshëm”.

“Ne duhet të godasim trafikantët, organizatat e mëdha që menaxhojnë këto trafiqe. Duhet të godasim të paprekshmit, sepse në Europë, Itali, Shqipëri nuk ka të paprekshëm. Ky është objektivi i rëndësishëm për të cilin duhet të punojmë së bashku. – Operacion mund të quhet i suksesshëm me shifra, pasi që në 2013 e deri në 2017, kemi parë një rritje të kapacitetit operativ dhe arritje të rezultateve, të cilat duhet të vijojmë t’i ruajmë. Megjith ato probleme qe kemi pasur me parë, Shqipëria është më mirë se ç’ka qenë në të shkuarën dhe për këtë duhet të jemi krenarë”, – tha Minniti.

Fatmir Xhafaj: Jemi të vendosur ta fitojmë këtë betejë

Ndërkohë, ministri i Brendshëm shqiptar, Fatmir Xhafaj ka shprehur kënsaqësinë e tij për misionin e suksesshëm mes dy vendeve në luftën anti-kanabis dhe ka premtuar se beteja e autoriteteve ligjzbatuese shqiptare vazhdon.

“Ne ia dolëm, pavarësisht mosbesuese dhe kritikëve. Kemi deklaruar se 2017 do të ishte fundi i një historie të gjatë të kultivimit të kanabisit. Të shumtë ishin mosbesuesit, kishte cinike, tallës dhe zhurmues. Me gjithë lumin e akuzave, ne zgjodhëm heshtjen, heshtjen e njerëzve që punojnë me përkushtim. Sakrifica dhe përkushtimi i njerëzve të ndershëm sot foli. Sot, unë ju them se ne ja dolën në këtë fazë të parë të këtij procesi. Falënderoj të gjithë atë që besuan tek unë dhe te qeveria. Lazarati, Dukagjini, Lumi i Vlorës, sot bastionet e krimit i përkasin të shkuarës. Ne kërkojmë që monitorimi nga ajri të vazhdojë edhe në vitin e ardhshëm dhe në vazhdim, pavarësisht rezultateve shumë të mira”.

“Beteja vijon, tashmë me ata që e kanë financuar e ndihmuar këtë trafik të kanabisit. Lufta nuk përfundon as në një ditë e as në një muaj, jemi të vendosur t’i ndjekim hap pas hapi, jemi të vendosur ta fitojmë këtë betejë së bashku me partnerët italianë dhe ndërkombëtarë”.

3 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)