Kërkohet hetim ndërkombëtar për rastin ‘Kumanova’

Gjykata Themelore e Shkupit sot ka dënuar me burg të përjetshëm edhe Sulejman Osmanin, i akuzuar në rastin e Kumanovës . Gjykatësi i lëndës, Goran Boshevski gjatë leximit të vendimit tha se i akuzuari Sulejman Osmani, për veprën penale organizatë terroriste dhe terrorizëm, në asnjë rast nuk ka mohuar se ka qenë pjesëmarrës, por vetëm ka mohuar aktakuzën.

Duke komentuar vendimin e Gjykatës Penale të Shkupit, për rastin “Lagja e Trimave në Kumanovë, njohësit e çështjeve juridike, thonë se i gjithë procesi gjyqësor për këtë lëndë, ka krijuar shumë mosbesim në objektivitetin e vendimit gjyqësor, duke theksuar se vetëm ripërsëritja e procesit gjyqësor, me kyçjen e faktorit ndërkombëtar në hetime, mund të eliminojë të gjitha dyshimet e nxitura dhe nga pala mbrojtëse, se rasti është i motivuar politikisht.

Gjatë të enjtes, Gjykata e Shkupi dënoi me burg të përjetshëm 7 persona, si dhe 26 të akuzuar të tjerë u dënuan me 746 vite burg, ndërkohë që vetëm 4 prej 37 të akuzuarve që ndërlidhen me ngjarjet e Kumanovës, u lanë të lirë. Ndryshe, në përleshjet dyditëshe më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, janë vrarë 8 pjesëtarë të forcave policore dhe 10 pjesëtarë të grupit të armatosur.

3 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)