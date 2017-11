Lista anti-Turqi, Panuçi thërret Ajdareviç dhe Ramadanin

Trajneri i ekipit kombëtar të futbollit, Christian Panucci, shpall listën e lojtarëve, të cilët do t’i grumbullojw për ndeshjen miqësore të datës 13 nëntor, në Antalia, me skuadrën përfaqësuese të Turqisë.

Për këtë ndeshje miqësore, mister Panucci ka grumbulluar 25 futbollistë, ku mund të veçohen lojtarët e rinj, Astrit Ajdareviç, që luan me AEK-un, si edhe Ylber Ramadani, që aktivizohet në Danimarkë me skuadrën e Veljes.

Sipas një rakordimi me trajnerin e skuadrës kombëtare A dhe të U-21, Ylber Ramadani do t’i bashkohet skuadrës në datën11 nëntor, pasi do të jetë i angazhuar me U-21 në takimin zyrtar eliminator të datës 10 nëntor në Tiranë.

Ndërkaq, në listën e trajnerit Panucci, nga kampionati shqiptar, përveç portierit Alban Hoxha, është edhe futbollisti i Skënderbeut, Sabien Lilaj. Skuadra përfaqësuese e futbollit do të nisw grumbullimin ditën e hënë, në Antalia, ku për 6 ditë do të përgatisë atje edhe ndeshjen miqësore me Turqinë.

Lista

Portierë: Etrit Berisha (Atalanta), Thomas Strakosha (Lazio), Alban Hoxha (Partizani)

Mbrojtës: Elseid Hysaj (Napoli), Ivan Balliu (Metz), Arlind Ajeti (Crotone), Mërgim Mavraj (Hamburg), Frederic Veseli (Empoli), Berat Gjimshiti (Benevento), Ermir Lenjani (Sion), Naser Aliji (pa ekip)

Mesfushorë: Migjen Basha (Bari), Amir Abrashi (Freiburg), Ylber Ramadani (Velje), Sabien Lilaj (Skënderbeu), Taulant Xhaka (Basel), Andi Lila (Pas Janina), Astrit Ajdareviç (AEK Athinë), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Ledian Memushaj (Benevento).

3 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)