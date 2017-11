Në Korçë do gjykojnë arbitra maltezë

Sfida mes Vllaznisë dhe Skënderbeut që u zhvendos për t’u luajtur në Korçë do të gjykohet nga një treshe arbitrash maltezë, ku kryesor do të jetë Mario Apap një arbitër me eksperiencë që ka gjykuar edhe në Uells e Letoni, ndërsa asistentë të tij do të jenë Paul Apap dhe Saviour Attard, kurse gjyqtar i 4-t Stephen Pace.

Ashtu si edhe sezonin e kaluar në Kategorinë Superiore do të gjykojnë sërish arbitra maltezë, në bazë të projektit të UEFA-s për shkëmbim eksperience.

4 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com0