Shpëtohet ariu i murrmë, kishte ngelur në një rrjetë teli

Një tjetër ari i murrmë ka fituar lirinë në zonën e Librazhdit pasi kishte ngelur në një rrjetë teli që rrethonte një arë me misër. Agjencia e Zonave të Mbrojtura në Elbasan, me ndihmën e Organizatës “Four Paws” në Kosovë arriti që ariut me anën e anestezisë t’i këputen telat që e mbanin mbërthyer, të mjekohet dhe pastaj të lihet i lirë. Kjo është hera e tretë që Agjencia e Zonave të Mbrojtura me mbështetjen e “Four Paës” shpëtojmë arinjtë nga leqet apo telat e vendosura në toka apo pyje.

4 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)