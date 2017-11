Aksident në Elbasan, plagosen 6 persona

Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Elbasan-Librazhd, ku për pasojë 6 persona janë lënduar dhe po marrin ndihmë mjekësore në spital. Në aksident janë përfshirë një autobus i linjës Librazhd-Elbasan dhe një automjet i vogël.

Të lënduarit janë transportuar për në spital, për ndihmë mjeksësore dhe mësohet se për momentin ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Raportohet se fillimisht është hasur në vështirësi për të nxjerrë nga automjeti i vogël personat që ndodheshin në të, por gjithçka u zgjidh edhe nga ndërhyrja e zjarrfikësve dhe e policisë.

Trafiku në këtë aks u bllokua për më shumë se 30 minuta, ndërsa policia po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

Policia informon se autobusi me pasagjerë me targa, AA 561 PU është përplasur me mjetin tip “Volkswagen Passat që drejtohej nga një grua pranë fshatit Mirakë.

“Si pasojë janë dërguar në Spitalin e Librazhdit pasagjerët e mjetit “Autobuz” shtetasit:

F.F., 52 vjeçe banues në fshatin Xhyrë, V.A., 31 vjeçe, E.A., 11 vjeçe dhe J.M., 6 vjeç banues në Hotolisht të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesja e mjetit veturë shtetasja A.K., 20 vjeçe banuese në Elbasan dhe pasagjeri shtetasi B.P., 21 vjeç banues në Elbasan janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin Kirurgjik Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën” informon policia e Elbasanit.

5 nënor 2017 (gazeta-Shqip.com)