LSI mbledh sot Konventën Kombëtare

Lëvizja Socialiste për Integrim, do të mbledhë këtë të dielë Konventën Kombëtare të kësaj partie. Ajo do të nisë në orën 10:00 në pallatin e sportit “Asllan Rusi” dhe ku të pranishëm do të jenë të gjitha figurat më të rëndësishme të kësaj force politike.

Mësohet se do të jetë pikërisht një analizë e gjithë situatës politike, por jo vetëm që po ndodh në vend, ku në fund kjo forcë politike në opozitë do të dalë me një vendim në lidhje me qëndrimin që do të mbajë.

Teksa PD ka paralajmëruar protesta në mbarë vendin, nuk dihet nëse edhe LSI do t’i përdorë këto elementë në aksionin e saj opozitar.

5 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)