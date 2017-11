Pengmarrje dhe grabitje në Kurbin, autorët: Na trego lekët e tjera

Një pengmarrje dhe grabitje me dhunë ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së premte në Kurbin. Persona të paidentifikuar thuhet se në venin e quajtur “Fushë Milot” Kurbin, dyshohet se i kanë vjedhur me dhunë shtetasit A.T., një telefon, 200 mije lekë, si dhe automjetin me të cilin udhëtonte.

Nga kryerja e veprimeve te para hetimore, dyshohet se autorët i kanë hequr lirinë, duke e mbajtur në një banesë dhe kërcënuar tu tregonte ku kishte fshehur pjesën tjetër të lekëve. “Na trego se ku i ke lekët e tjera, ose do të vrasim”, i kanë thënë pengmarrësit shtetasit A.T.

Policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës, automjetin tip ‘Golf’ te vjedhur, pak orë me vonë. Grupi hetimor po vijon punën intensive për sqarimin e plotë të fakteve dhe rrethanave, si dhe zbulimin e kapjen e autorëve të ngjarjes. Materialet iu referuan për ndjekje të mëtejshme Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Kurbin, për veprat penale “Vjedhje me dhunë” dhe “Heqjes së pa ligjshme të lirisë”.

5 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)