Arrestimi i Sotës, Policia i përgjigjet PD-së: Sulm politik

Polica e Shtetit edhe sot i është përgjigjur partisë Demokratike lidhur akuzat që kjo e fundit ka bërë për përfshirjen të uniformave blu në rastin e fundit për shtetasin Orest Sota.

Nëpërmjet një njoftimi për mediat Policia deklaron se akuzat e PD janë politikë. Gjithashtu uniformat blu shpjegojnë se akuzat janë pa asnjë bazë dhe është e vërtetueshme ndalimi dhe procedimi i biznesmenit.

Njoftimi i plotë

Përsëri Partia Demokratike sot akuzoi për qëllimet e saj dhe pa asnjë bazë Policinë e Shtetit, lidhur me ndalimin e shtetasit Orest Sota nga policia.

Policia e Shtetit është e detyruar të shprehë përsëri keqardhjen për këtë sulm politik, duke nënvizuar se ka bërë detyrën konform ligjit e të gjitha procedurave të kërkuara nga ligji.

Kjo është lehtësisht e vërtetueshme, siç është e qartë që shtetasin e ndaloi dhe e çoi për procedim penal, Policia e Shtetit jo akuzuesit e saj.

Policia e Shtetit shpreh edhe njëherë keqardhjen për përsëritjen e përditshme të akuzave që s’kanë asnjë lidhje me të vërtetën dhe i bën thirrje Partisë Demokratike e të gjithë forcave politike, të mos bëjnë politikë duke përbaltur punën e uniformave blu.

Policia e Shtetit ka goditur dhe do të godasë pa asnjë diferencim, çdo shkelje dhe shkelës të ligjit, pavarësisht përfshirjes së qëllimshme që politika i bën asaj në axhenda të cilat nuk kanë të bëjnë asgjëkundi me misionin e me punën e policisë.

Policia e Shtetit pret mbështetjen dhe solidaritetin e opozitës në luftën kundër krimit, korrupsionit e shkeljeve të çdo lloji, jo luftën politike kundër saj kur ajo kryen detyrën për të cilën është krijuar e për të cilën paguhet nga taksat e popullit shqiptar.

6 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)