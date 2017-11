Horoskopi – 6 nëntor 2017

DASHI

Disa gjëra nuk do të shkojnë ashtu siç doni ju. Në aspektin profesional duhet të kuptoni bisedat e kolegëve tuaj.

DEMI

Sot do të merreni më shumë me çështjet familjare. Ju do të ndikoni pozitivisht me idetë tuaja te këta persona. Në mbrëmje dilni me shoqërinë tuaj për të qenë të relaksuar.

BINJAKET

Doni që idetë tuaja të kenë ndikim te të tjerët. Gjërat nuk do të shkojnë ashtu siç ju i keni menduar. Në aspektin profesional do të realizoni me sukses projektin interesant.

GAFORRJA

Ju do të merreni më shumë me aspektin afektiv. Nëse keni një partner, komunikimi do të jetë pozitiv. Ndryshe, do të njihni një person interesant që do të behët partneri juaj.

LUANI

Sot është një ditë pozitive për sa i përket aspektit profesional. Ju do të takoni disa koleg të rinj, për të filluar një projekt të rëndësishëm me ta. Veproni me zgjuarsi.

VIRGJERESHA

Do të keni energjinë e duhur për t’u marrë me çështjet familjare. Idetë tuaja do të ndikojnë pozitivisht te këta persona. Në mbrëmje do të argëtoheni në shoqërinë e miqve tuaj.

PESHORJA

Ju do të bazoheni më shumë te idetë tuaja. Ju nuk do të ndikoheni nga bisedat e të tjerëve. Takoni miqtë tuaj dhe bisedoni për një udhëtim të bukur që keni dëshirë të bëni me ta.

AKREPI

Sot do të merrni pjesë në një aktivitet social. Ju do të takoni disa persona të rinj, por nuk duhet të ndikoheni shumë nga idetë e tyre. Në mbrëmje qëndroni në shtëpi me partnerin.

SHIGJETARI

Nuk dëshironi të qëndroni me shoqërinë. Ju do të bisedoni me partnerin për çështje që kanë të bëjnë me profesionin. Idetë që do t’ju jap partneri janë të duhurat për ju.

BRICJAPI

Sot do të bezdiseni nga sjellja e disa personave. Ju jeni një person që përshtateni me çdo situatë. Prandaj dini si të veproni me personat që duan të kenë një llojë ndikim te ju.

UJORI

Një ditë shumë pozitive për aspektin afektiv. Ju do të dilni për t’u argëtuar në shoqërinë e partnerit tuaj. Në aspektin financiar gjithçka do të shkojë në mënyrën e duhur.

PESHQIT

Sot do të takoheni me persona të rinj, që do të ndikojnë pozitivisht te ju. Komunikimi me ta do të jetë i këndshëm. Ju do të veproni me zgjuarsi që të realizoni gjërat që doni.