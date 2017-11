Tre projektet për Tiranën që Veliaj i prezanton në Firence

Me ftesë të kryetarit të Bashkisë së Firences, Dario Nardella, kryebashkiaku Erion Veliaj është nisur për një vizitë zyrtare në Firence, me të cilin do të diskutojë për rritjen e bashkëpunimit mes dy qyteteve.

Mësohet se në qendër të bisedës mes Veliajt dhe Nardellës do të jetë projekti për ndriçimin LED, ku Tirana ka filluar që të ndryshojë tërësisht sistemin e saj të ndriçimit të rrugëve, si dhe projekti për një flotë biçikletash “bike-share”, si një mënyrë për të ulur nivelin e ndotjes, që vjen si pasojë e numrit të lartë të automjeteve që qarkullojnë në kryeqytet.

Një tjetër projekt me rëndësi që do diskutojnë dy homologët është edhe ndërtimi i një rrjeti pikash të posaçme për karikimin e automjeteve që funksionojnë me energji elektrike. Pak ditë më parë, Bashkia e Tiranës prezantoi edhe testimin e autobusit të parë elektrik.

Nardella e vizitoi pak javë më parë Tiranën, ku u takua me Veliajn të cilin e ftoi për një vizitë zyrtare në Firence.

6 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)