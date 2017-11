Vasili: Rama grabit të varfrit për puset e ujit që i ngritën vetë

Pak pasi kryeministri Rama njoftoi sot nisjen e reformës së ujit, ka ardhur edhe reagimi i parë nga opozita. Petrit Vasili, kreu i Grupit të LSI, komentoi në veçanti, çështjen e puseve të ujit, hapur për nevojat e tyre nga njerëzit:

“Kryeministri llafazan, thene me thjesht kryeministri llafeshumë e punëhiç, – shkruan Vasili në Facebook, – do t’u zhvase para edhe te varferve, qe i la pa uje dhe qe bene me thonj, me djerse dhe me parate e tyre nga nje pus per uje per nevojat me minimale te jeteses. Turp i padegjuar! Vetem ky kryeminister e ka bere ne historine e Shqiperise, sepse as kryeministrat e pluralizmit te majte e te djathte, as Zogu as Enveri nuk e bene. Ky oligarkeve ua ul taksat dhe detyrimet, te varferve ua ve shqelmin ne fyt. Nuk u çoi as ujesjellsa dhe as uje ne shtepi.Tani te varferit duhet te paguajne per ato puse uji, qe kane ndertuar po vete.

Refuzojeni me te gjithe fuqine kete narkokryeminister, qe u hap autostrada, droges dhe krimit dhe fut ne skamje te varferit.”

6 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)