Gruaja: Penelopë apo Odise?

SALI BYTYÇI

Françeskoja, në bisedën që e bën me Xhovanën ditën që kjo niset për në Amerikë, i kujton asaj se është grua e jo burrë, se ajo duhet të ketë kujdes për rrugën që ka marrë se, në fund të fundit, është Penelopë e jo Odise, por ajo, me veprimin e saj, tregon të kundërtën: “Penelopa” e Oriana Fallaçit nuk pret në shtëpi, po niset për në “luftë”; ajo nuk qëndron pasive, por i përgjigjet sfidës; veten nuk e lë në duart e të tjerëve, po bëhet zonjë e fatit të saj.

Këtë “Penelopë” e tërheq e panjohura, bota; nuk pajtohet me gjendjen ekzistuese; kërshëria e vë në lëvizje qenien e saj

Hyrje

Pas rreth tridhjetë shekujsh që kur ka filluar të krijohet në Evropë letërsia, me zanafillë mitin, në shekullin e njëzet kjo letërsi edhe një herë iu kthe mitit. Ky kthim bëhet në mënyrat më të ndryshme, si risimantizim, si ritregim etj., po edhe vetëm përmendja e figurave mitike të kohës antike në veprat e letërsisë bashkëkohore në vete përbën një lloj kthimi te këto mite. Ndërkaq sa i përket figurës së gruas, letërsia, të gjitha gjinitë dhe zhanret e saj, si ato epike, lirike apo dramatike, balada apo romanca, nuk mund të paramendohet pa këtë figurë, duke filluar nga koha antike e deri sot.

Të kujtojmë Medean, Elektrën, Antigonën; pastaj gruan e romanit kalorësiak në mesjetë; Laurën, Beatriçen në Renesancë, e deri te gruaja në letërsinë moderne, duke filluar me Zonjën Bovary e duke ardhur deri te Vajza e prapë e Llosës. Por nuk duhet harruar edhe gruan në letërsinë shqipe, nga Bardha e Temalit e deri te galeria e femrave në prozën e Kadaresë.

Në roman “Penelopa në luftë”, të Oriana Fallaçit, kthimi te miti bëhet si rikujtim i figurave mitike, po edhe me anë të figurave që asociaciojnë me to. Kthimi te miti këtu del nga dialogu në mes dy personazheve: Xhovanës dhe Françeskos, në të cilin përmenden personazhet e Homerit: Odiseu dhe Penelopa.

Dashuria, vetmia, karriera, vetëvrasja, paraja, por edhe homoseksualiteti janë tema të tjera që trajtohen në këtë roman.

Femra Odise

Në romanin “Penelopa në luftë” të Oriana Fallaçit rrëfehet për një dashuri që kish filluar që në moshën 12-vjeçare, por që tani, 14 vjet më pas, rinis edhe një herë. Pritja katërmbëdhjetëvjeçare që të rinisë një dashuri e re, për nga gjatësia të kujton eposin heroik, “Odisenë” e Homerit.

Xhovana, nga eprori i saj merr detyrën të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbledhur material për një skenar filmi, por ndërsa atje shkon në për të gjetur subjektin e një skenari filmi, vetë bëhet kryeprotagonistja e romanit.

Femra klasike ishte një Penelopë që pret në shtëpi, ndërsa burri klasik një Odise i cili bën heroizma nëpër botë dhe në fund që kthehet ngadhënjimtar në shtëpinë e tij. Po në romanin e Oriana Fallaçit ndërrohen rolet: femra këtu është një Odise, ose thënë ndryshe, një “Penelopë që shkon në luftë”.

Tani nuk është koha e epit heroik, po e romanit modern dhe rolet ndërrohen: Riçardi, më i ngjashëm është me Penelopën, sepse jeton në vendlindje, ndërkaq Xhovana, që shtegton drejt vendit të ri, vendit të dëshirave të saj, vendit të ëndrrave, por edhe vendit për të cilin së pari ka dëgjuar nga dashuria e parë e saj, shtegton edhe drejt dashurisë së parë të saj, nëse jo për tjetër, atëherë për ta kujtuar përmes vendit në të cilin ka jetuar kjo dashuri; ky është udhëtim drejt ëndrrës së saj, e cila këtu emrin e ka Amerikë, ndaj ajo i ngjan Odiseut.

Subjekti i romanit

Ritakim apo rinjohje, si të emërtohet ky rifillim i kësaj dashurie të ndërprerë nga shkaqet objektive, këtu nga lufta? Si do të pritet ky zbulim i dashurisë së parë, i dashurisë së padjallëzuar, pas katërmbëdhjetë vjetësh, tani nga një femër në kohën e saj më të mirë?

Subjekti i romanit “Penelopa në luftë”, që nga fillimi rrjedh kronologjikisht, vetëm në momente kur ndërhyn kujtesa, atëherë ky subjekt kthehet prapa, në të kaluarën e kryepersonazheve të saj, Xhovanës dhe Riçardit. Megjithatë, në të shumtën e herëve rrjedha kronologjike e kohës është primare.

Ky subjekt zhvillohet përgjatë dy muajve, por nëse i shtohen kësaj kohe edhe kujtimet, atëherë përfshin një periudhë 14-vjeçare, kohë që nis me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore e që arrin deri në vitet ’60. Pra, këtu jepet një periudhë kohore një dekadëshe e gjysmë pas Luftës së Dytë Botërore.

Një vajzë e re, Xhovana, nga Roma niset për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të “gjetur” material për një skenar filmi. Atje, rastësisht, takon të “dashurin” e saj të vegjëlisë, për të cilin ruante kujtime, por që mendon se është vrarë në luftë.

Ngjarja e romanit është e rrëfyer në veten e tretë, në raste të rralla ky rrëfim shoqërohet direkt me rrjedhën-e-ndërdijes (stream-of-consciousness), ndërsa subjekti nuk është i ndërlikuar. Gjuha e qartë, ndonjëherë e figurshme, si dhe dialogët e gjallë, i japin karakter dramatik subjektit të romanit.

Shkuarja e Xhovanës në Amerikë i ndryshon rrjedhat e jetës jo vetëm për të, por edhe për Riçardin të cilin e gjen atje, po edhe për Françeskon që e lë në Romë.

Xhovana tani para vetes nis një jetë të re, në një vend të ri, siç është Nju-Jorku; qyteti i madh e rrëmben, para saj hapet një perspektivë e re jo vetëm në sferën profesionale, por edhe në atë intime. Takimi i papritur me Riçardin këtu, asaj ia nxit shpresat se ëndrra e saj po realizohej. Megjithatë, ajo në Nju-Jork takohet me një botë të dyfishtë, madhështia e së cilës nuk e lejon të shohë qartë realitetin, i cili zhvillohet rrëmbyeshëm para syve të saj.

Në fillim i sheh vetëm anët e ndritura të jetës: zhvillimin e lartë ekonomik, pasuritë e pafundme të saj, ndërsa nga dita në ditë sheh edhe anët e errëta: një shoqëri në të cilën Zotin e ka zëvendësuar dollari, pra shoqëri pa zot! Krahas kësaj madhështie ajo përditë ndeshet me vogëlsinë e kësaj shoqërie; me Riçardin i cili përkundër asaj që përpiqet t’ia plotësojë çdo dëshirë duke e dërguar në vendet nga më të ndryshmet, nuk është në gjendje t’i japë atë që pret ajo nga ai – dashurinë; Billin i cili i afrohet, po për të cilin në të njëjtën kohë ndien një lloj afrimi, por edhe një lloj urrejtje që nuk arrin ta arsyetojë; Gomezin që i ofron punë, por që nuk dihet se çfarë pret prej saj.

Riçardi e sheh ndryshe Amerikën, ai është i humbur në të; ndërsa jeton në mes nënës së tij dhe Billit. Raportet në mes Riçardit, nënës së tij dhe Billit janë paksa të ndërlikuara. Riçardi ka krijuar raporte të tilla varësie me nënën e tij dhe Billin, prej të cilave nuk arrin të shkëputet, por edhe Billi e nëna e Riçardit kanë raportet e tyre, të cilat asnjëherë nuk bëhen të qarta në roman, por edhe raportet e tyre me Riçardin janë të çuditshme.

Riçardi është dy herë i traumatizuar, herën e parë nga uragani si fëmijë, të dytën nga lufta si ushtar; ai i përket brezit të pa zot, brezit që kishte përjetuar luftën dhe tani nuk arrijnë ta menaxhojnë jetën pas saj, por të cilëve ua menaxhon tjetërkush këtë jetë.

Prandaj ai edhe nuk është i aftë për të krijuar jetën e tij personale, të pavarur prej atyre që ia menaxhojnë. Riçarda e sheh Nju-Jorkun me sytë e fëmijës, si diçka me të cilin argëtohet, por edhe të cilit i frikësohet.

Përkundrazi, Xhovana është ajo që e menaxhon jetën e saj, ajo është e pavarur në vendime te veta.

Ballafaqimi i dy personazheve kryesorë është ballafaqim i të kundërtave; pothuaj në çdo gjë janë të kundërt, kundërshti që e bën të pamundur bashkëjetesën e tyre. Ndërsa Xhovana është e vendosur në kërkesat e saj, përkundër Riçardit i cili është konfuz deri në fund. Traumat që kishte pësuar Riçardi, pastaj lidhja e tij me të ëmën e tij, e vështirësojnë deri në fund një harmoni në mes këtij çifti i cili ishte njohur në rrethana të jashtëzakonshme duke e bërë të pamundur një lidhje të tyre.

Xhovana është një femër e cila priret drejt jetës, femër që e dëshiron këtë jetë, ndërsa Riçardi një mashkull që është i ngopur nga kjo jetë; që e përcjell konfuziteti në çdo hap, dhe i cili qëndron në kufi në mes jetës dhe vdekjes.

Nëse romani është titulluar “Penelopa në luftë”, në fund del që personazhja kryesore, Xhovana, e fiton luftën e saj. Kur e sfidon shterpësinë dhe egërsinë e këtij realiteti, ajo bëhet heroinë e botës moderne. Këtë e bën me shembullin e vet, me vetveten.

Përfundim

Kureshtja e saj për të shkuar drejt të panjohurës, ja ky është shpirti i femrës. Ashtu sikur “Odiseja” që është epi i burrit në kohën antike, “Penelopa në luftë” është romani i gruas në kohën moderne. Penelopa nëkëtu shenjon femrën guximtare e cila shkon drejt të panjohurës, drejt të pasigurtës dhe që nuk ndalet.

Personazhja kryesore e romanit, Xhovana, kapërcen oqeanin për të shkuar drejt ëndrrës së saj. Ajo është e palëkundur në rrugën që ndjek, edhe kur përballet me hapësira të panjohura, ajo është e përgatitur që t’i shkoj deri në fund ëndrrës së saj. Megjithatë, realiteti amerikan nuk është në gjendje t’ia japë asaj atë që kërkon.

Ajo lufton në të njëjtën kohë në dy fronte: në sferën e jetës intime dhe në sferën e jetës profesionale, po ajo e bën luftën e saj, edhe nëse e humb, prapë lufta e saj është. Ndërsa në sferën e jetës intime Xhovana dështon, në jetën profesionale e kompenson këtë dështim, duke e ndërtuar skenarin e filmit në bazë të jetës së vet, në bazë të përvojës së vet të marrë në Amerikë.

Roman përmes të cilit jepet qetësia e absurdit dhe zhurma e jetës, gjigantizmi i ekonomisë dhe varfëria e skajshme e njerëzve; shkëlqimi i jashtëm dhe mjerimit i brendshëm, shkurt kundërtia e madhështisë dhe mjerimit në të njëjtën kohë.

7 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)