Matura shtetërore, Rama: Platforma funksionoi, nuk favorizoi privatin

Kryeministri Rama ka deklaruar se reforma në arsimin e lartë, ka dhënë rezultatet e saj. Në një takim me 100 studentët më të mirë, kreu i qeverisë ka thënë se pavarësisht nga zhumra e kazanit, siç e cilësoi ai, platforma është nj sukses tashmë, pasi i ka dhënë fund studentëve klientë.

“Të gjithë thoshin se reforma u bë për universitetet private. Platforma e re e maturës, i jep fund studentëve klientë dhe duket se ajo ka dhënë rezultatet e veta. Në këtë mënyrë, kemi të njëjtat kritere konkurruese mes privatit e publikut. Sot të gjithë ju keni marrë atë që keni investuar ndër vite, – iu drejtua Rama studentëve në godinën e kryeministrisë. – Platforma e maturës shtetërore funksionoi dhe asgjë nuk ndodhi. Ju dëgjoni vazhdimisht kazanin që zien, por e vërteta është ndryshe. Me platformën, studentët më të mirë kanë mundësi të zgjedhin”.

Sipas Ramës, “kjo është bërë jo për të favorizuar privatin kundër shtetit dhe as për ta diskriminuar, sepse të gjithë janë fëmijë të Shqipërisë dhe ajo që shteti duhet të bëjë, është të garantojë se pavarësisht nga zgjedhja që bën studenti, të jetë në krah të tij duke i dhënë një mundësi më shumë”.

Rama theksoi se shumë shpejt universitetet do të kenë biblioteka shkencore digjitale, ndërsa po shikohet mundësia për t’u ofruar studentëve kurse anglishteje falas, për të cilën Rama tha se është ende në proces diskutimi se si do të krijohen.

“Ne e dimë që ajo që mungon prej shumë vitesh është pjesa e kërkimit shkencor. Këtë vit do të bëjmë një hap të madh përpara duke rritur mbështetjen për kërkimin shkencor. Biblioteka shkencore elektronike është një mundësi që gjithçka që do di më shumë se leksioni mund ta kesh, mjafton të kesh dëshirë të hysh në atë labirinth pafund ku mund të marrësh dije. Ne nuk jemi një vend që kemi luksin të harxhojmë para kot. Kemi një Akademi Shkencash që i ka mbetur vetëm emri dhe universitetet pa bibliotekë shkencore. Ne do t’u krijojmë mundësi studentëve që të kenë kurse anglishteje falas”.

7 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)