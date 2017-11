Ndryshojnë modelet e kontratave të hidrokarbureve, dëmtojnë shtetin

Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri paralajmëroi sot hartimin e një kuadri fiskal për hidrokarburit. Sipas tij, i gjithë sistemi do t’i nënshtrohet një procesi ristrukturimi. Këto deklarata janë bërë sot gjatë një aktiviteti me temë “Kornizat fiskale dhe kontraktuale për zhvillimin e sektorit të hidrokarbureve”, ku Gjiknuri shtoi se do të propozohen ndryshime të kontratave sepse ato aktualet janë në dëm të shtetit.

“Shqipëria ka burime hidrokarbure, Shqipëria mund të përfitojë më shumë nga këto përfitime, por Shqipëria ka nevojë për një kuadër më të mirë rregullator, përmirësim të legjislacionit në fuqi, mbi të gjitha përmirësim të kapaciteteve të nevojshme qoftë nga autoritetet fiskale, qoftë nga autoritetet e mbikëqyrjes së burimeve natyrore.

Pasuritë e naftës dhe të gazit shpesh herë janë edhe burim konfliktesh kontraktore. Ku ka naftë dhe gaz ka dhe përplasje mes qeverisë dhe kontraktorëve privatë. Edhe ne kemi qenë dëshmitarë të atyre përpjekjeve modeste që kemi bërë dhe konflikteve ju i dini që kemi krijuar me kompanitë.

Por është momenti për të menduar përtej eksperiencës sonë të shkurtër në këtë drejtim. Është momenti që të hartojmë edhe një kuadër të mirë fiskal dhe rregullator pse jo të ndryshojmë edhe modelet tona të kontratave. Modelet tona të kontratave janë bazuar tek risku i transferohet kryesisht shtetit. Çdo të thotë kjo? Që i gjithë risku i investimit mbulohet nga të ardhurat e shtetit dhe atëherë kur fusha e naftës do të dalë me fitim atëherë shtetit shqiptar do të marrë 50% të Tatim Fitimit”, tha ministri i linjës.

7 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)