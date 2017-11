Bushati: Prioritet integrimi në BE, opozita të shohë në sy faktet

Ministri i Punëve të jashtme, Ditmir Bushati prezantoi sot në Komisionin e Integrimit Evropian dhe Komisionin e Jashtëm pr/buxhetin 2018. Në fjalën e tij në Komisionin e Integrimit Bushati u shpreh se ky buxhet është në përshtatje gjithashtu edhe me ndryshimet strukturore që janë duke ndodhur pas miratimit të programit të qeverisë së re.

“Besojmë se është një projektbuxhet mjaft i rëndësishëm për vetë faktin që 2018 është një vit përcaktues jo vetëm për përmbushjen e objektivave të vendosura nga kabineti i ri, sepse është fillimi i PBA 2018- 2020, por edhe për shkak të pritshmërisë që kemi ne për vendimmarrjen nga ana e Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, tha Bushati.

Ministri theksoi se buxheti i MEPJ është rreth 2.9 miliardë lekë apo afro 23 milion euro dhe krahasuar me 2017, ka një rritje në vlerë absolute dhe në përqindje, plus rreth 17%, ndërkohë që në raport me PBB është 0.74 %.

“Sa i përket organikës së institucionit, do të jetë me rreth 551 punonjës, nga të cilët 356 janë në përfaqësi dhe 195 në institucionin tonë me status miks ku siç dihet, një pjesë e mirë operojnë dhe trajtohen e paguhen sipas gradave diplomatike që kanë, qofshin jashtë apo në Shqipëri dhe pjesa tjetër nëpunës civil”, tha Bushati.

