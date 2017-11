Grevë në Kakavijë dhe Kapshticë nga pala greke, bllokohet lëvizja e mjeteve

Për shkak të një greve që do të zhvillohet nga Dogana Greke e Kakavijës, duke filluar nga ora 07:00 të datës 09.11.2017 deri në orën 07:00 të datës 10.11.2017 nuk do lejohet qarkullimi i automjeteve drejt shtetit të Greqisë dhe anasjelltas. Do të lejohet vetëm lëvizja e këmbësorëve.

Policia Kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të automjeteve që kanë planifikuar të qarkullojnë me automjetet e tyre në drejtim të Greqisë të anulojnë lëvizjet dhe të mos grumbullohen në Pikën e Kalimit Kufitar duke sjellë konfuzion.

8 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)