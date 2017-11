Rama zotohet: Këto 4 vite, fokusi ynë tek rrugët me standarde

Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të buxhetit për infrastrukturën u zotua se në këto 4 vite do të investojë në infrastrukturën rrugore. Sipas tij projektet e rëndësisshme do të shtrihen në të gjithë Shqipërinë dhe se standardizimi është një nga gjërat kryesore.

“Ambicia jonë është që në këtë 4 vjeçar ne të bëjmë të mundur që akset tona kombëtare të kthehen të sigurta që garantojnë lëvizshmërinë dhe nuk kërcënojnë jetën e askujt. Do të kemi një politikë agresive për sistemin e kontratave që të mos lënë hapësira të pafundme për spekulime e mashtrime për sistemin e supervizionimit, që është problem themelor në këtë vend dhe do të jemi me tolerancë zero ndaj gjithë supervizorëve dhe njëkohësisht do t’i japim fund historisë së akumulimit të borxheve që fatkeqësisht na shoqëroi dhe në këtë periudhë për shkak të supervizorëve të papërgjegjshme dhe administrimi të papërgjegjshëm të drejtorisë së rrugëve. Ne kemi nisur procese penale për ata supervizorë dhe zyrtarë të përfshirë në këtë dëm ndaj buxhetit të shtetit dhe shkelje flagrante të ligjit të buxhetit të shtetit dhe do të vazhdojmë të çojmë para drejtësisë këdo prej tyre që ka marrë pjesë në këtë shkleje

Ne kemi një buxhet 42 % më të lartë për financimin e infrastrukturës. 42 % më i lartë do të thotë jo pak edhe pse nuk është i mjaftueshme për të përfytyruar në një hark kohor për ndryshimin që duam, ama është i mjaftueshëm nëse projektet janë të duhura dhe nëse puna është e duhur që ne të hedhim hapa. Ne do t’ia dalim qoftë me financimin e buxhetit, qoftë edhe nëpërmjet programit 1 miliard për rindërtim.

Do të garantojmë përfundimin e rrugës Korçë-Ersekë, do të garantojmë më në fund edhe çlirimin e një ngërçi disa vjeçar ku u gjendëm për shkak të një gare me mangësi, të një kontrate me mangësi në 2 bypass-et e Fierit dhe Vlorës që më në fund janë vënë në rrugën e zgjidhjes. Jeni njohur me ecurinë e projektit të Rrugës së Arbrit. Tani mbetet vetëm finalizimi i kontratës dhe fillimi i punës në terren për të mos u ndaluar më. Do bëjmë politikë agresive për sistemimin e kontratave që mos lënë hapësira për mashtrime”, tha Rama.

8 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)