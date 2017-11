“Vejusha e zezë” vrau 3 burra dhe iu mori 8 mln dolallarë pasuri

Dënohet me vdekje “vejusha e zezë”, që kishte vrarë tre burra dhe po përgatitej të vriste të katërtin. Chisako Kakehi, 70 vjeçe i ka varë partnerët e saj me cianur dhe Gjykata e Rrethit Kioto ka dhënë dënim maksimal ndaj saj për akuzën e vrasjeve me paramendim.

Gjatë dhënies së dënimi, e moshuara nuk ka shfaqur asnjë emocion. Avokatët e saj që e çuan çështjen në apel me pretendimin se Chisako Kakehi është e papërgjegjshme në atë që bën.

Gjykata e hodhi poshtë këtë argument, pasi 70-vjeçari kishte zgjedhur burra të pasur, kryesisht të moshuar ose të sëmurë, të cilëve iu merrte sigurimin e jetës, duke arritur prej 8 milionë dollarë.

