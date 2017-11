Xhafaj prezanton buxhetin, 21 mld lekë për policinë

Buxheti i Ministrisë së Brendshme për vitin 2018 pritet të rritet me 8.4% krahasuar me një vit më parë. Rritjen më të madhe në këtë drejtim pritet ta kenë Policia me 103%, ndërsa 63 milionë lekë do të investohen për pajisje sekrete në luftën ndaj krimit të organizuar. Lajmi u bë me dije nga Ministri i Punëve të Brendshme, Fatmir Xhafa, i cili gjatë seancës dëgjimore të zhvilluar sot në Komisionin e Sigurisë u shpreh se investimet kryesore në vitin 2018 do të përqendrohen në fusha si policia, Garda apo investimet në pajisje sekrete për luftë ndaj krimit të organizuar .

“Buxheti ka një rritje me 8.4% krahasuar me vitin 2017. Investimet janë në tre fusha: për policinë 103%, garda dyfishim. Investimet do të jenë, 47% në luftën kundër krimit te organizuar. 22% rritjes së standardit të shërbimit ndaj qytetareve. 31% për formimin e kapaciteteve të personelit. Agjencitë partnere na kanë dhënë buxhet shtesë, veçanërisht SHBA dhe BE.

Do të ketë investime në pajisje sekrete që nuk i përmend dot. Pajisje për policinë kriminale e shkencore. Do të shtojmë serverët. Do të blejmë motorë lundrues për drejtoritë kufitare bregdetare” deklaroi Xhafaj, i cili sqaroi për deputetët e pranishëm në komision se, “63 milionë lekë do të përdoren për blerje dhe 80% e këtij fondi për pajisje përgjimi”.

8 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)