Helmimi i nxënësve, Basha: Keqardhje e revoltë për pasigurinë në shkolla

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, përmes një statusi në faqen e vet në Facebook ka shprehur keqardhjen dhe revoltën për pasigurine e ambienteve qe vene ne rrezik shendetin e nxenesve ne shkolla.

Basha bën me dije se PD po ndjek nga afër situatën e nxënëseve të helmuar përmes deputetit Xhemal Gjunkshi, i cili ndodhet pranë nxënësve dhe familjarëve të tyre.

“Po ndjek nga afer gjendjen e nxenesve te gjimnazit te Shupenzes, te asfiksuar ne oren e mesimit nga gazi karbonik. Duke ju uruar sherim sa me te shpejte te rinjve qe po marrin mjekim ne Bulqize dhe Peshkopi si dhe per nxenesen e sjelle ne Tirane ne gjendje me kritike se te tjeret, shpreh keqardhjen dhe revolten per pasigurine e ambjenteve qe vene ne rrezik shendetin e nxenesve ne shkolla. Investimet ne shkolla nuk mund te behen pjese e babezise qeveritare qendrore apo lokale. Deputeti i Partise Demokratike, Xhemal Gjunkshi, ndodhet ne Diber per te qene prane nxeneseve dhe familjareve te tyre dhe per te marre informacion te detajuar mbi pergjegjesit e asfiksimit te 60 nxenesve te Shupenzes”, shkruan Basha.

17 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)