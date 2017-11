Vasili: Rama rropi paratë e palmave, tani do rrjepë të pishave

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili thotë se Kryeministri Edi Rama do t’i zëvendësojë palmat e mbjella në autostradë me pisha.

Në një postim në profilin e tij në Facebook, Vasili thotë se tashmë Rama kërkon 2.5 milionë euro të tjera për zëvendësimin e palmave me pisha.

“Kryeministri rropi paratë e palmave në autostrade, tani do rrjepë të pishave. Sa turp!

Qindra milion leke palma ne autostraden Tirane -Kashar u thane, u asgjesuan, ju vodhen njerezve te thjeshte.

Specialiste, media, shoqeri civile,politikane e argumentuan teresisht qe kjo eshte vjedhje e ndyre diten per diell.

Kryeministri i kazanit te trafikanteve i mbrojti fort palmat, me pasion prej trafikanti dhe me humor prej gastori te decerebruar.

Sot na kerkojne 2.5 milion euro te tjera per te zevendesuar palmat e thara me pisha.

A ka turp ky kryeminister? Apo e ha turpin me buke boll qe te rjepe parate e pishave siç ropi parate e palmave.

Ky eshte mizerabiliteti i hajduterise dhe rrenimi qe vjen prej padijes,ky i ka te dyja”, shkruan Vasili.

18 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)