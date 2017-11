Basha: Nuk do të lejojmë Ramën të emërojë kryeprokurorin

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha paraljmëroi sot se nuk do të lejojë emërimin e kryeprokurorit nga Edi Rama. Këtë qëndrim ai e shprehu gjatë një konference për mediat, duke thënë se qëndrimet e opozitës janë të qarta dhe se Prokurori i Përgjithshëm nuk mund të emërohet nga Kryeministri, i cili ,ë herët ka sulmuar ashpër prokurorët sepse kërkuan hetimin dhe arrestimin e Saimit Tahirit

“Qëndrimet tona kanë qenë dhe janë të qarta. Prokurorin e Përgjithshëm nuk mund ta emërojë Edi Rama. Ky që ndërmori këtë sulm të ashpër ndaj prokurorëve vetëm sepse kërkuan hetimin dhe arrestimin e Saimir Tahirit nuk mund të emërojë Prokurorin e Përgjithshëm, as deputetët e Partisë Socialiste që e mbrojtën duke i mbajtur imunitetin.

Nuk mund të emërojnë Prokurorin e Përgjithshëm miqtë e Saimir Tahirit, Vangjush Dakos, Qazim Sejdinit. Një prokuror i përgjithshëm i emëruar nga këta njerëz do të thotë fund i hetimeve në rastin e Tahirit, të Dakos, do të thotë fund i hetimeve në kupolën kriminale, e do të thotë fushë e lirë për krimin.

Ndaj nuk mund të emërohet nga Edi Rama, Prokurori i Përgjithshëm dhe ne nuk do ta lejojmë e nuk do ta pranojmë kurrë këtë. Për më shumë kjo bie në konflikt total me frymën e Kushtetutës dhe reformës në drejtësi.

Dhe për ta kuptuar absurditetin mjafton t’ju kujtoj se edhe vetë Tahiri ka të drejtë të votojë. Pra i bie që një prokuror i përgjithshëm të zgjidhet me votën e Saimir Tahirit dhe ky prokuror është ai që do të nxjerrë përpara drejtësisë Saimir Tahirin.

Me të gjitha mjetet dhe format nuk do të pranojmë dhe nuk do të lejojmë emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm nga Edi Rama.”

23 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)