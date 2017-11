Librazhd, mbetjet spitalore, terrorizojnë banorët: Fëmijëve u kanë rënë flokët, kanë infeksion në fytyrë

Mbetjet spitalore janë kthyer në një rrezik serioz për banorët e lagjes Dedashment në Librazhd, duke u shpërndarë në një sipërfaqe prej 200 metër rreth banesave të tyre prej rreth 6 vitesh. Deri me sot bashkia Librazhd nuk ka marrë masa për gjetjen e një zgjidhje. Majde me një vendim të këshillit bashkiak afër kësaj lagje do të ishte vendgrumbullimi i mbetjeve të qytetit.

Mjafton të kalosh pranë lagjes Dedashment, ose siç njihet për të gjithë Hekurudha ku jetojnë të paktën 13 familje, do të shohësh se si janë shpërndarë shiringat, shishe serumi, tuba oksigjeni etj. Ankesat e bëra nga banorët kanë nisur prej vitit 2015, por ende asnjë institucion nuk e ka dëgjuar zërin e tyre. Gjatë verës situata është edhe më alarmante sa i përket infeksioneve apo pickimeve nga insektet. Ndërsa në dimër me fillimin e shiut, e gjithë fusha kthehet në llucë.

Një prind tregon se për shkak të jetesës pranë këtyre mbetjeve po i sëmuren fëmijët duke u rënë flokët dhe infeksione në fytyrë. Edhe pse me vështirësi ekonomike ilaçet i blen 800 euro në Greqi, pasi në Shqipëri nuk gjenden.

Banorët tregojnë se pak kohë më parë një fadromë ka hedhur një sasi dheu sipër mbeturinave që gjenden në të gjithë fushën. Fakt ky që u vërtetua sapo një banor gërmoi me kazmë dhe në sipërfaqe dolën mbetje të ndryshme urbane dhe spitalore.

E sikur të mos mjaftojë rrisku nga prania e mbetjeve spitalore, në fund të fushës fshihet mes shkurreve edhe një kanal i ujrave të zeza, që vjen nga një fabrikë riciklimi mbetjesh plastike, në largësi rreth 200 metër nga banesat. Llumi I të cilës derdhet në lumin Shkumbin.

Gazetarët e Fiksit iu drejtuan Drejtorisë së Shëndetit Publik Librazhd. Rigelsa Koçi, shefe e Shërbimit të Shëndetit Mjedisor pohoi se për situatën në fjalë institucioni ishte vënë në dijeni nga Fiks Fare. “Pasi erdhët e na vutë në dijeni që në lagjen e ish ndërmarrjes Dedashment ka jo vetëm mbetje të ngurta, por kemi evidentuar aty edhe mbetje spitalore. Ndaj kemi pregatitur shkresa drejtuar ISHSH Rajonale Elbasan si edhe Bashkisë Librazhd”, theksoi shefja e Shërbimit të Shëndetit Mjedisor Rigelsa Koçi.

Ankesa e banorëve nuk mungon as në ISHSH Elbasan, ku insektori Gazment Miza pohon se një e tillë është depozituar në këtë institucion që në vitin 2015. Por pas interesimit nga ana e Fiks Fare, ISHISH Elbasan ka kryer një inspektim tjetër dhe pas konstatimit të bërë i kanë lënë si detyrë Bashkisë Librazhd të zgjidh probleminose në të kundërt të merren masat siç e parashikon dhe ligji.

Meqë Bashkia Librazhd nuk ka marrë ndonjë masë , gazetarët iu drejtuan Inspektoriati Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Elbasan. Që në fillim kryeinspektorja, Ada Guzi, pohon se nuk kishin hapësirë ligjore për të verpruar, pasi pozicioni i titullarit ishte i “ngrirë”. “ Eshtë depozituar nga ana e Bashkisë Librazhd shkresa për mbetjet , por nga instutucioni të cilit përfaqësoj nuk i është kthyer përgjigje, pasi momentalisht është I ngrirë, deri në vendosjen e strukturës së re” shprehet znj.Guzi. Megjithatë kryeinspektoria dërgoi një grup për inspektim në terren, ku konstatuan mbetjet të rrezikshme spitalore. Përsa i përket fabrikës së riciklimit ajo rezulton me leje mjedisore, por që do jetë në monitorim të zbatimit dhe mbajtjen e standarteve. Kryeinspektoria e ISHMP Elbasan pohon se Bashkisë Librazhd i është lënë si detyrë e mejëhershme pastimi I mjedisit.

Pak ditë më vonë gazetarët e Fiks Fare u rikthyen përsëri në lagjen Hekurudha në Librazhd, por kësaj rradhe bashkë me kryebashkiakun Kastriot Gurra. Në vend konstatohet se janë marrë masa për rehabilitimin e zonës. Vetë kryebashkiaku shprehet se zonat kanë qenë reparte ushtarake më përpara dhe mbetjet janë të mbartura në vite, por bashkia do bëjë gjithçka çfarë ka në dorë për rehabilitimin e zonës. Mbetjet nuk do të largohen , por mbi to do të hidhet dhe duke bërë që ndikimi i tyre në mjedis të jetë i mospërfillshëm shton kreu i Bashkisë Librazhd.

Fillimi i operacionit “Të pastrojmë Shqipërinë që duam” duket se do të përfshije edhe mbetjet e depozituara në lagjen Dedashment në Librazhd.

Këtë e pohon vëtë Drejtori i Përgjithshëm i Politikave në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, z. Pëllumb Abeshi, duke e quajtur ndotjen në Librazhd si “pikë e kuqe” ku duhet ndërhyrë.

“Në 6 mujorin e ardhshëm do të nisë një aksion pastrimi ku bashkitë do të punojnë në planin rajonal dhe aty ku nuk ka landfilde do të kërkohet të gjenden zgjidhje. Por edhe tek subjekte të veçanta do të ndiqet ecuria e tyre në zbatimin e lejeve mjedisore, në të kundërt do të merren masa” shton drejtori Abeshi.

27 nëntor 2017 (gazeta-Shqip.com)